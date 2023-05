"Simply the best" : la légende du rock Tina Turner est morte à l'âge de 83 ans

La chanteuse Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. Elle est décédée "paisiblement" des suites d'une longue maladie, a confirmé son agent. La star américaine, naturalisée suisse, est décédée dans sa maison près de Zurich.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", indique le communiqué sur Instagram, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laisse "derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique". "Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain", ajoute le communiqué sur son compte officiel.

Une survivante

Pour Tina Tuner, née le 26 novembre 1939 dans le Tennessee, tout a commencé en duo, avec son mari, Ike. Le chanteur la remarque en 1956 alors qu'elle est à peine majeure, l'embauche au sein de son groupe de blues "Kings of Rythm". Ike Turner change son nom : Anna Mae Bullock devient Tina Turner. Et bientôt une star, avec des tubes comme "Proud Mary".

Jusqu'au milieu des années 1970, Tina Turner connaît le meilleur sur scène. Elle se produit dans des shows spectaculaires avec sa voix surpuissante et ses chorégraphies endiablées. Parmi ses fans, les Rolling Stones, dont elle fera la première partie en 1966.

Mais en coulisses, elle côtoie le pire avec Ike, un mari violent et drogué. Le divorce sera prononcé en 1978. C'est le début de sa traversée du désert aux États-Unis. Elle raconte son calvaire de femme battue dans une autobiographie adaptée au cinéma.

La "reine du rock'n roll"

C'est seule qu'elle va opérer l'un des come back les plus retentissants de l'histoire du rock. Elle retrouvera le sommet dans les années 1980, avec notamment l'album "Private Dancer". Dans les années 1980, elle remporte huit Grammy Awards, les récompenses annuelles de l'industrie musicale américaine, et nombre de ses titres trustent le Top 40, dont "What's Love Got to Do with It", "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" et "Better Be Good to Me". Bête de scène, silhouette toute en jambes, elle fait salle comble et remplit des stades comme le Maracana à Rio en 1988, qui ne comptait alors pas moins de 180.000 spectateurs.

Le grand écran lui fait de l'œil et en 1985, elle donne la réplique à Mel Gibson dans le troisième opus de la franchise "Mad Max". En 1995, elle est la voix de la bande originale de James Bond dans "Golden Eye".

Elle fait ses adieux à la scène en 2008, à l'âge de 70 ans, et passe le flambeau à ses héritières, comme Beyonce. Elle est un modèle de puissance et de féminité. Celle qui affirmait n'avoir pas peur de vieillir disait en avril au Guardian qu'elle espérait qu'on se souvienne d'elle comme de la "reine du rock'n roll".

Une "icône"

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages pleuvent. La Maison Blanche salue une "icône" et déplore une "perte immense". Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, a partagé sa tristesse après le décès de sa "merveilleuse amie". Une artiste "tellement talentueuse", mais aussi "chaleureuse, drôle et généreuse", a-t-il dit. La chanteuse américaine Diana Ross se dit sur Twitter "choquée" et "attristée".

Gloria Gaynor, a rappelé que Tina Turner avait "ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu'elles soient noires ou blanches". Pour la chanteuse Ciara, "le paradis a gagné un ange". "Merci pour l'inspiration que tu nous a tous donnée", a-t-elle déclaré sur Twitter.

"C'était un ouragan", témoigne Philippe Manœuvre sur franceinfo. "Quand on allait voir un concert de Tina Turner, on était foudroyé par le talent, la grâce. Ce n'était pas une mécanique, ce n'était pas une poupée du show business." "Au-delà de son talent de chanteuse et de survivante, Tina Turner, c'est aussi une histoire d'émancipation d'une femme afro américaine", estime pour sa part Yves Bigot, président de TV5 Monde, journaliste et producteur, sur franceinfo.