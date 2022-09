EN DIRECT - La reine Elizabeth II est morte, annonce Buckingham Palace

Le Royaume-Uni est en deuil. La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l'âge de 96 ans, a annoncé le palais de Buckingham via l'agence de presse britannique PA. Plus tôt dans la journée, ses médecins s'étaient dits "préoccupés" par son état de santé et ses proches, dont son fils Charles, et les princes William et Harry, se sont rendus à son chevet au château de Balmoral, en Écosse, où elle était restée après la saison estivale. Charles, premier dans l'ordre de succession de la couronne britannique, devient automatiquement roi et prend le nom de Charles III.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Depuis un an, affaiblie, la reine limitait les déplacements. Ces derniers temps, elle avait multiplié les problèmes de santé et avait dû faire face au décès de son époux le prince Philip en avril 2021 . L'antenne de France Inter est en émission spéciale jusqu'à 21 heures.

Publicité

21h15 - Les Anglais rassemblés devant Buckingham Palace

Plusieurs centaines d'Anglais sont rassemblés devant Buckingham Palace à Londres, la résidence officielle des souverains britanniques. "God save the Queen" résonne et les larmes coulent. Découvrez ces hommages en images dans notre article.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

21h10 - "Elle nous manquera, notamment son merveilleux humour", souligne le chancelier allemand

Le chancelier allemand Olaf Scholz décrit la reine comme "un modèle et une inspiration pour des millions de personnes" et loue son rôle dans la réparation des relations entre le Royaume-Uni et l'Allemagne après "les horreurs de la Seconde Guerre mondiale". "Elle nous manquera, notamment son merveilleux humour", souligne le chancelier.

21h03 - Le roi d'Espagne salue "son sens du devoir"

Le roi d'Espagne, Felipe VI, rend hommage à la reine Elizabeth II dans un télégramme adressé au roi Charles III. Il estime qu'elle avait "écrit" et "façonné les chapitres les plus pertinents de l'Histoire de notre monde durant les sept dernières décennies". "Sa Majesté la reine Elizabeth II a indubitablement été témoin, a écrit et a façonné les chapitres les plus pertinents de l'Histoire de notre monde durant les sept dernières décennies", écrit Felipe VI, louant "son sens du devoir, de l'engagement et sa vie entière consacrée à servir [son] peuple".

21h00 - L'hommage de la famille royale sur son site

Sur son site officiel, la famille royale a changé la première page, qui affiche désormais une image de la reine.

La Une du site de la famille royale britannique.

20h50 - La "grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable", salue Barack Obama

L'ancien président américain Barack Obama salue le règne d'Elizabeth II, défini par la "grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable". "Elle avait l’oreille attentive, réfléchissait stratégiquement et a été à l’origine de succès diplomatiques considérables."

20h48 - "Une magnifique jeune femme devenue la grand-mère la plus aimée de la nation" salue Mick Jagger

Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones adresse sa "plus profonde sympathie à la famille royale" sur Twitter. "Pendant toute ma vie, la reine a toujours été là. Je me rappelle, pendant mon enfance, la regarder à la télévision. Je me souviens d'elle comme une magnifique jeune femme, devenue la grand-mère la plus aimée de la nation", ajoute-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

20h45 - Joe Biden rend hommage à "une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables"

Elizabeth II était "une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables", écrit dans un communiqué le président des États-Unis, Joe Biden, estimant que la reine défunte était "plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque." Elizabeth II "a contribué à rendre 'spéciale'" la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, indique le président américain. Il se dit "impatient de poursuivre une étroite relation d'amitié avec le roi et la reine consort."

20h40 - Les hommages des anciens Premiers ministres britanniques

La nation a perdu "non seulement notre monarque mais la mère de notre nation, la figure qui plus que toute autre a rassemblé notre pays", rend hommage l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

L'ancien Premier ministre Gordon Brown déclare lui : "Le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde entier sont unis dans le deuil ce soir. Sa Majesté la reine Elizabeth II a servi ce pays jusqu'à la fin."

20h35 - "Une personnalité exceptionnelle" écrit François Hollande

L'ancien président de la République, François Hollande, adresse sur Twitter ses condoléances, "sa solidarité", son "soutien" au "peuple britannique", après la disparition de la reine. "La France perd une grande et respectée amie", écrit-il, rendant hommage à une "personnalité exceptionnelle".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

20h30 - Le plan "London Bridge" est activé

Le plan "London Bridge", prévu en cas de décès de la reine, est déclenché. Code vestimentaire, proclamation officielle du nouveau roi, funérailles nationales, procession du cercueil... découvrez dans notre article ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent .

20h25 - "God save the king"

La Première ministre britannique Liz Truss conclue son hommage par "God save the king". "Nous ouvrons une nouvelle ère dans l'histoire extraordinaire de notre grand pays, exactement comme sa majesté l'auraient voulu, nous disons les mots 'Dieu sauve le roi'", a-t-elle dit.

20h16 - Le prince Charles devient le roi Charles III

Dans sa prise de parole en direct à la télévision, la Première ministre britannique nomme le prince Charles, devenu roi, "sa majesté Charles III". C'est effectivement le nom attribué au nouveau souverain britannique, rapporte l'agence de presse PA sur Twitter, citant Clarence House, les services du monarque. Son épouse Camilla devient reine consort.

20h15 - "La reine Elizabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite" salue Liz Truss

La reine était "aimée et admirée à travers le monde", rend hommage Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique. "La reine Elizabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

20h06 - Charles III évoque "un moment de grande tristesse"

Dans un communiqué, le nouveau roi, Charles III, évoque "un moment de grande tristesse pour moi et pour tous les membres de ma famille". Il salue "une souveraine chérie et une mère bien aimée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

20h00 - "Sagesse", "compassion", "chaleur" : l'hommage du Premier ministre canadien

"C'est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès de la plus longue souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II", écrit le Premier ministre canadien sur Twitter. "Elle était une présence constante dans nos vies - et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays", ajoute-t-il. "Alors que nous repensons à sa vie et à son règne qui a duré tant de décennies, les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté. Nos pensées vont aux membres de la famille royale pendant cette période des plus difficiles", indique Justin Trudeau.

19h57 - Une "femme et souveraine d'exception", décrit Nicolas Sarkozy

Dans un communiqué, l'ancien président français Nicolas Sarkozy fait part de sa "tristesse" et "sa profonde émotion" à l'annonce de la mort de la reine, qu'il qualifie de "femme et souveraine d'exception".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

19h55 - L'avis de décès affiché au palais de Buckingham

L'agence de presse PA Media tweete la photo de l'avis de décès de la reine affiché sur les grilles du palais de Buckingham. "La reine est décédée paisiblement à Balmoral", est-il écrit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

19h50 - Les grandes dates de ses 70 ans de règne

Elizabeth II a régné sur le Royaume-Uni et le Commonwealth durant 70 ans, et connu 15 chefs de gouvernement successifs. Découvrez dans cet article les grandes dates de son règne.

19h45 - "Une présence rassurante à travers des décennies de changement"

Le secrétaire général de l'ONU salue "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II. "Elle était une alliée de l’ONU et une présence rassurante à travers des décennies de changement", écrit Antonio Guterres sur Twitter. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, se dit "profondément attristé". Charles Michel, le président du Conseil européen loue "son service et son engagement".

19h39 - "Je garde le souvenir d'une amie de la France", salue Emmanuel Macron

En hommage à Elizabeth II, Emmanuel Macron a publié un portrait sur son compte Twitter. "Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", écrit le président français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

19h35 - "Nos pensées vont à la famille" et "au peuple du Royaume-Uni", dit la porte-parole de la Maison Blanche.

19h32 - Le fils de la reine, Charles, devient automatiquement roi, selon les règles de la monarchie britannique. Les drapeaux sont mis en berne au palais de Buckingham.

19h30 - Dans une dépêche, le palais de Buckingham annonce la mort de la reine Elizabeth II. Les médias, dont la BBC, ont relayé immédiatement l'information :