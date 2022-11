La rémunération des grands patrons a atteint un niveau historique en 2021

Les grands patrons ont gagné encore plus d’argent en France, selon le dernier rapport du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest, publié mardi . Leur rémunération a atteint un sommet, à 7,9 millions d’euros en moyenne en 2021. En guise de comparaison, cela représente 100 fois la rémunération moyenne des salariés, et 369 fois le SMIC (en base 39 heures). "On est bien sur des records historiques", affirme Jehanne Leroy, la directrice de la recherche ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Hausse de 52% de la rémunération

En 2021, la rémunération totale moyenne des patrons de l’indice du CAC40 a progressé de 52% par rapport à 2019. Le calcul du cabinet Proxinvest ne prend pas en compte l’année 2020, celle du Covid-19. À cause de l’arrêt de l’activité, certains patrons avaient renoncé à une partie de leur rémunération. Entre 2014 et 2021, Proxinvest estime que la rémunération moyenne des dirigeants a augmenté de 83,8%. C’est trois fois plus que celle des salariés, qui a progressé de 23,9%.

Si on prend en compte les rémunérations des dirigeants du SBF 120, l’indice regroupant les 120 plus grandes sociétés cotées, Proxinvest révèle que leur salaire a augmenté de 22% : "Elle atteint 4,5 M€ en 2021, son record historique depuis 15 ans." Trente-et-un dirigeants sur 120 gagnent plus de cinq millions d’euros par an, c’était 24 en 2019.

Carlos Tavares, patron le mieux payé en France...

En tête des patrons les mieux payés en France, Carlos Tavares, le directeur général du groupe automobile Stellantis (Peugeot-Citroën-Fiat), qui atteint 66,7 millions d’euros d’après Proxinvest (19,15 millions d’euros selon l’entreprise). "C'est la première fois depuis 15 ans qu'une société présente une rémunération totale supérieure à 50 millions d'euros", d’après le rapport. À lui seul, il porte une partie de la hausse constaté par le cabinet.

Les patrons du CAC 40 ont touché en moyenne 100 fois plus que les salariés en 2021. - Infogram

La différence entre les chiffres du constructeur automobiles et ceux de Proxinvest s'explique par le recours à des méthodes de calcul différentes, les sommes qui correspondent à la rémunération pluriannuelle étant lissées sur plusieurs années par Stellantis.

... suivi de Bernard Charlès et Daniel Julien

Le patron du groupe de logiciels Dassault Systèmes Bernard Charlès occupe la deuxième place du classement, avec 44,1 millions d’euros. Sa rémunération a plus que doublé, +114%. Le troisième est Daniel Julien, le PDG du leader mondial des centres d’appels Teleperformance, qui culmine à 19,6 millions d’euros. Sa rémunération fixe (2,2 millions d’euros) est la plus élevée du CAC 40. François-Henri Pinault, du groupe de luxe Kering, empoche un salaire les 12 millions d’euros et se place en quatrième position.

Paul Hudson, à la tête du laboratoire pharmaceutique Sanofi, neuf millions d’euros. "Si les montants en jeu chez Sanofi sont en ligne avec les pratiques des sociétés avec lesquelles la société se compare", comme Pfizer, Novartis ou Johnson & Johnson, Proxinvest relève toutefois qu’en termes de capitalisation boursière*,* Sanofi est bien plus petite que ces sociétés.

Pour établir son classement, Proxinvest prend en compte tous les éléments de rémunération : fixe, bonus annuel, stock-options, rémunération pluriannuelle de long terme, jetons, avantages en nature... C'est aussi "la première fois en huit ans que la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 représente plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés". Le rapport met en évidence un moins bon respect du plafond de rémunération maximale socialement acceptable (5,12 millions d'euros) calculé par Proxinvest. En tout, 29 dirigeants dépassent ce plafond, contre 14 en 2020 et 24 en 2019, ce qui devrait relancer le débat sur le pouvoir d'achat des plus modestes, amputés en outre par l'inflation.