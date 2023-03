La discrète rencontre d’Emmanuel Macron qui risque de froisser les autorités congolaises

Une heure en tête-à-tête, derrière les murs de la résidence de l’Ambassadeur de France à Kinshasa. D'après les informations de France Inter, Emmanuel Macron a rencontré ce samedi à Kinshasa le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege, à l'occasion de la dernière étape de la tournée africaine du président français. Un entretien ajouté à son agenda dans la plus grande discrétion, juste avant de prendre la direction du Palais présidentiel pour sa rencontre officielle avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, samedi matin.

"Avoir un ressenti plus précis de la situation humanitaire sur place"

Pourquoi ne pas l’avoir rendu public ? Car côté face, il y a le docteur Mukwege : héros de la lutte contre les violences faites aux femmes, ce gynécologue vient en aide depuis 25 ans aux victimes de sévices sexuels. Tout à l’est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec le Rwanda, les viols collectifs et les mutilations génitales sont des armes de guerre. Son hôpital de Panzi, à Bukavu, offre un soutien médical mais aussi psychologique, financier et juridique.

En s’entretenant avec le Prix Nobel de la paix 2018, Emmanuel Macron voulait "avoir le ressenti le plus précis et le plus authentique de la situation humanitaire sur place", explique son entourage. En conférence de presse, un peu plus tard, il a d’ailleurs annoncé que la France serait le premier pays à participer au pont humanitaire aérien mis en place par l’Union européenne. Il voulait aussi, poursuit un conseiller, mettre en pratique sa volonté de "soutenir ce qui se fait de mieux en Afrique". Ce fameux "partenariat nouveau" que le chef de l’État assure vouloir construire sur le continent.

Un potentiel candidat aux élections

Mais côté pile, il y a (peut-être) le futur président Mukwege ! Lui entretient le suspense, mais de plus en plus de collectifs de femmes ou d’intellectuels le poussent à se présenter aux élections prévues en décembre en RDC. Le président français a-t-il voulu miser sur cette grande figure, qui pourrait devenir un grand allié de la France ? L’Élysée a en tout cas pris soin de rendre cette rencontre publique après son départ de RDC, pour ne pas fâcher l’actuel président Tshisekedi. "Cela aurait créé l’émoi des autorités", confie un diplomate français.

Mais les conseillers d’Emmanuel Macron assurent que la politique n’était pas du tout l’objet de la discussion… Le contraire eut été surprenant, à l’heure où le chef de l’État assure vouloir en finir avec la France faiseuse de rois en Afrique.