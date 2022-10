La rentrée parlementaire arrive, et le menu s'annonce copieux

Actualité internationale oblige, tout va commencer avec un débat sur l'Ukraine pour la première séance ce lundi. Pas de texte à proprement parler, mais une discussion avec un objectif pour la majorité : pousser le Rassemblement national et la France insoumise à se positionner. Pour ou contre les sanctions contre le Kremlin ? Quel soutien ou non pour le président russe après l'annexion de quatre régions ukrainiennes ? De quoi faire tanguer l'hémicycle dès les premières minutes.

Ensuite débutera le débat sur la première loi présentée par le gouvernement : la nouvelle réforme de l'assurance chômage, qui devrait occuper la première semaine. Là aussi, le texte ne fait pas l'unanimité, loin de là, après une première réforme qui avait déjà laissé un arrière-goût amer aux oppositions.

Le plat du jour, comme tous les ans, ce sera l'examen du budget de l'État, puis celui de la Sécurité sociale : deux textes aux acronymes barbares (PLF et PLFSS), certes, mais que vous allez beaucoup entendre cet automne.

Ensuite évidemment, l'arrivée devant les députés du principal débat de ces dernières semaines : la réforme des retraites. On ignore encore quelle forme elle prendra, mais elle devra, Emmanuel Macron le martèle, entrer en vigueur à l'été , quoi qu'il en coûte. Les débats, là aussi, s'annoncent mouvementés.

"Ça va être sportif"

Coté Sénat, c'est aussi la rentrée ce lundi, avec en première lecture, très vite, une loi sur les énergies renouvelables, puis une autre sur la sécurité. Les parlementaires le savent : dès cette semaine, les séances de nuit vont s'enchainer...

Et contrairement à cet été, le gouvernement s'attend cette fois à un vrai bras de fer dans l’hémicycle : finis les consensus qui obtiennent des voix aussi bien dans la majorité que chez le RN ou LR, comme ce fut le cas pour la loi pouvoir d'achat.

Sur le budget, texte politique par excellence (qui définit traditionnellement si un député est ou non dans l'opposition), le gouvernement a déjà préparé les esprits : faute de majorité absolue, le recours au 49-3 est quasi incontournable. Suspens en revanche sur la loi énergies renouvelables : la gauche pourrait-elle la voter ? Idem, de l'autre côté de l'échiquier politique, pour la loi sécurité : que feront la droite et le RN ? Un ministre nous le confie : il sent les députés en forme, et selon ses propres mots, "ça va être sportif".