La revalorisation des petites retraites à 1200 euros ne va-t-elle réellement toucher que 48 personnes ?

C'est l'une des mesures présentées par l'exécutif comme porteuses de progrès au sein de la réforme des retraites, qui sera examinée à partir du 30 janvier par l'Assemblée nationale : une revalorisation de 100€ par mois du minimum de pension, qui fera passer la plus petite retraite à 1200 euros par mois, soit 85% du Smic net.

Mais pour le député LFI François Rufin, cette mesure fait partie d'un éventail de propositions qui permettent au gouvernement de "broder" autour de la mesure principale de la réforme, à savoir la retraite à 64 ans. "Il faudrait que ça ne concerne pas qu'une minorité de personnes dans le pays. Les gens qui ont été au-dessus du Smic pendant un bout de leur carrière ne pourront pas toucher ces 1 200 euros. Il y a une étude qui a été menée, qui montre que sur 2,5 millions de salariés, ce seraient 48 personnes qui seraient concernées", a-t-il affirmé ce mardi sur France Inter.

Le chiffre est frappant mais est-il juste ? Avec cet argument, François Ruffin pointe du doigt les conditions très restrictives qui encadrent la hausse du minimum contributif : cette mesure concerne les salariés qui bénéficient d'une carrière complète d'une part, à temps plein d'autre part, et enfin, au Smic.

D'où vient le chiffre de 48 personnes ?

C'est ce dernier point qui est relevé dans un article sorti sur Mediapart le 15 janvier dernier, intitulé "Le mirage des petites retraites à 1 200 euros" . Il cite un rapport, daté de 2018, du groupe d'experts mandaté par le gouvernement pour étudier les questions liées au Smic : selon le site d'information, "en étudiant la trajectoire professionnelle de 2,5 millions de personnes pendant vingt-et-un ans, les experts ont cherché celles dont le salaire n'avait pas dépassé le niveau du Smic pendant cette longue période. Ils en ont trouvé seulement… 48". L'article de Mediapart a ensuite été cité notamment par le JDD , qui reprend ce chiffre, ou encore par Alternatives Economiques , sans citation du nombre de 48 personnes.

Nous avons consulté ce même rapport et retrouvé cette mention. Les experts s'attardent, à l'origine, sur le fait que "70% des périodes passées au voisinage du salaire minimum ne durent pas plus d'une année". En se basant sur des données de l'Insee sur un panel de 2,5 millions de salariés entre 1995 et 2015, le rapport établit que "moins de 3% des périodes à bas salaires durent plus de cinq ans". Autrement dit, quand on est payé autour du Smic pendant une période, cela ne dure jamais très longtemps… et encore moins toute une carrière. La courbe, qui montre une forme d'exponentielle décroissante, montre que plus on avance dans l'ancienneté, moins on trouve de gens encore au Smic.

Capture issue du rapport 2018 du groupe d'experts sur le Smic

Contactés par France Inter, les services de la Première ministre reconnaissent que ce cas du salarié ayant eu une carrière complète au SMIC "est uniquement un cas-type". Mais assurent qu'il "n'y aura évidemment pas que 48 personnes bénéficiaires" de la mesure à 1200 euros, avançant que leur objectif est que "la pension de plus d'un assuré sur cinq qui part à la retraite" soit revalorisée mais sans préciser à quelle hauteur.

Un bon indicateur, mais pas une valeur absolue

In fine, les propos de François Ruffin sont donc inexacts, car ils portent non pas sur une étude d'impact de la réforme, mais sur une étude portant sur un panel ancien, limité en nombre et dans le temps. Si cette statistique est un bon indicateur, il ne peut être repris tel quel : on ne peut pas dire qu'il y aura 48 personnes qui bénéficieront de la mesure – ni même 48 personnes "sur 2,5 millions de salariés", la situation du marché du travail ayant évolué entre 2015 et aujourd'hui. Mediapart ne s'y est pas trompé, et utilise simplement cette statistique pour "confirmer une intuition".

Si le chiffre mis en exergue par François Ruffin n'est pas juste, l'ordre de grandeur, est c'est là le plus important, semble exact. En l'occurrence, si on applique les règles édictées par le gouvernement, très peu de retraités verront leur pension revalorisée à hauteur de 1200 euros brut. Et cela se justifie par le fonctionnement du mécanisme, qui concerne le minimum contributif, aussi appelé Mico, qui concerne les salariés du privé, les salariés agricoles et les indépendants. C'est ce dispositif, qui permet de donner un coup de pouce aux plus faibles pensions, qui sera revalorisé de 100 euros… mais pas pour tout le monde.

Un minimum revalorisé en deux parties

Aujourd'hui, le minimum contributif s'élève à 747,57€ maximum, décomposé en deux parties : une partie fixe (684,14€) et une majoration de 63,43€, versée uniquement aux salariés qui ont au moins 120 trimestres cotisés (soit 30 ans de travail, hors maladie, maternité ou chômage). Pour toucher cette somme, il faut avoir toutes ses annuités – sans ça, le montant versé est calculé au prorata. Le Mico va être revalorisé… mais aussi en deux parties. Le Mico "de base" augmente de 25 euros (709,14€) et la majoration augmente de 75 euros (111,43€).

On n'est pas encore aux 1200 euros promis, et c'est normal : c'est l'addition avec les retraites complémentaires, comme l'Agirc-Arrco pour les salariés du privés, qui permet d'obtenir le total évoqué par le gouvernement.

La fourchette est restreinte

Mais pour toucher le Mico sous cette forme, il faut être dans une fourchette très restreinte : d'un côté, il faut avoir une carrière complète, à temps plein, avec toutes ses annuités (ou en partant après l'âge d'annulation de la décote, qui est 67 ans – ce qui ne changera pas avec la réforme), et, pour toucher la majoration, avec au moins 120 trimestres (30 ans) de trimestres cotisés, ce qui exclut les trimestres de chômage, de maternité ou de maladie. "Entre 120 trimestres [30 ans de cotisation, ndlr] et le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite complète, on aura à proportion de ces 100 euros", avait expliqué sur France Inter Elisabeth Borne mi-janvier.

Mais de l'autre côté, il ne faut pas avoir gagné trop d'argent pendant toute sa carrière : très rapidement, le salarié ne sera plus éligible à toucher le minimum contributif. Selon Alternatives économiques, aujourd'hui, même, un salarié qui aurait passé toute sa carrière au Smic à temps plein ne pourrait pas toucher le Mico. L'augmentation de 100€ le rend accessible à ce profil… mais seulement à celui-ci.

Une mesure qui profitera aux faibles retraites... mais dans une moindre mesure

En résumé, il n'y aura probablement pas 48 personnes qui toucheront un Smic brut à 1200 euros… mais il n'y en aura peut-être pas beaucoup plus. La fourchette de personnes éligibles pleinement à cette mesure est étroite. En revanche, avance encore Alternatives économiques, le mécanisme utilisé, c'est-à-dire la revalorisation du Mico, devrait bénéficier à un plus grand nombre de personnes, notamment celles qui ont travaillé à temps partiel ou avec des carrières fragmentées, mais avec une hausse inférieure à 100 euros.

Matignon indique ainsi que "tous les assurés qui ont connu des carrières complètes avec des faibles revenus seront bien rattrapés et bénéficient d'une majoration". Selon l'entourage de la Première ministre, cela devrait concerner entre "180 000 et 200 000 personnes qui partent à la retraite chaque année". "Par ailleurs", précise Matignon, "une mesure de revalorisation de 100€ s'appliquera également aux retraités actuels, et concernera les assurés justifiant au moins de 120 trimestres cotisés" : le montant de la revalorisation, là aussi, "sera fonction de la part des trimestres cotisés".