La Route du Rhum, le rêve d’une vie pour les amateurs

Jean-Sébastien Biard n'a pas raté un seul départ de la Route du Rhum. Pour ce natif de Saint-Malo, c'est même devenu un rituel familial depuis la première édition. "C’était en 1978, j’avais 7 ans à l’époque", se souvient-il. "Édition après édition, tous les quatre ans, on suit cette course. Elle évoque quelque chose pour nous, elle transforme la ville de Saint-Malo. On voit des aventures incroyables, parfois des drames qui contribuent sans doute à l’histoire de la Route du Rhum. Je n’en ai raté aucune et j’ai décidé à mon tour de me lancer dans cette course."

C’était en décembre dernier, un peu avant Noël. Pour la 12ème édition, qui commence ce dimanche 6 novembre, ce patron d'une entreprise de déménagement située à côté de Rennes va vivre une aventure hors norme. Jean-Sébastien Biard va passer seul, plus de trois semaines en mer, ce qu’il n’a jamais fait. Il possédait déjà son bateau, "le bateau de monsieur tout le monde", comme il le qualifie. Mais ce rêve a un prix. "J’ai mis un peu le reste de mes économies", confie-t-il. "On recherche encore des partenaires. On a 14 partenaires qui ont rejoint le projet. Chacun participe à hauteur de ses moyens. Le budget minimum serait à peu près de 120 000 euros pour essayer de ne pas être trop de ma poche."

Hervé Thomas a abandonné son activité de poissonnier pour se consacrer à la course au large - Pierrick Contin

Hervé Thomas, lui, a pris un virage radical. Propriétaire d'une poissonnerie à Mordelles (Ille-et-Vilaine), il a tout lâché pour la course au large et pour cette Route du Rhum. "J’ai fait les marchés en poissonnerie pendant 35 ans et mon associé prend sa retraite", explique-t-il. "Cela me libère du temps, je me suis dit que c'était l'occasion. Et maintenant, je me consacre à 100% à ma passion."

Hervé Thomas a acheté un bateau l'an dernier, le jour de son anniversaire, et il a trouvé un partenaire pour le financer (Bleu Blanc, une entreprise de Mayenne). À 56 ans, Hervé Thomas assume ce choix. "J’ai fait changer de vie à tout le monde dans la famille", rigole-t-il. "C’est inévitable, aussi bien pour les moments difficiles que de plaisir. On essaye de les partager tous ensemble. Si quelqu’un ne tire pas dans le bon sens, ça se complique. La famille joue un rôle important dans le suivi de ce programme."

De plus en plus compliqué pour les amateurs

Concilier sa vie professionnelle et sa passion de la mer est un énorme défi. Emmanuel Hamez sait combien c'est parfois compliqué. "Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais il faut le faire", philosophe ce directeur d'une entreprise de télécommunications au Rwanda. Il a pris un congé sabbatique pour prendre le départ de sa troisième Route du Rhum sur un nouveau bateau de 40 pieds (un peu plus de 12 mètres) baptisé Viranga, du nom de la célèbre réserve de gorilles au Rwanda. Emmanuel Hamez le reconnaît : au fil des années, cela devient de plus en plus dur pour des amateurs. "La Route du Rhum en 2014 était un peu plus bon enfant, je pouvais encore me permettre d’arriver la veille et de faire un milieu de tableau au classement. Maintenant, ça s’est super professionnalisé. Les budgets ont augmenté, le niveau monte et le degré d’exigence sur ces nouveaux bateaux réclame un investissement à temps plein."

Jean-Sébastien Biard va effectuer la traversée de l'Atlantique sur le bateau de "Monsieur Tout le Monde" - JSB

C’est l’ambition que s’est donnée Sacha Daunar : mettre tous les moyens de son côté pour être au départ. Ce Martiniquais installé en Guadeloupe depuis presque une décennie, responsable des achats pour une compagnie aérienne, a pris un long congé sans solde. "Mais avant cela, il a fallu jongler entre le travail et la préparation aux petits oignons du bateau. Ma chance étant que le bateau se trouvait en Guadeloupe et qu’il fait chaud et beau toute l’année, je m’entraînais le week-end. Maintenant, depuis le 4 octobre, je suis en métropole à temps plein jusqu’au départ."

Sacha Daunar qui ambitionne d’arriver aux Antilles avant le 25 novembre, le jour de son anniversaire, n’a pas lésiné sur son investissement personnel : "La préparation physique est l’un des points clé de la course au large. Depuis que ce projet Route du Rhum a mûri en 2020 pendant le confinement, j’ai décidé de me prendre en main. J’ai perdu du poids, quasiment 40 kilos, pour pouvoir supporter la charge de travail qu’impose un bateau. C’était important pour moi de me mettre sur un pied d’égalité avec tout le monde."

Des sacrifices pour goûter à la magie d'une transatlantique de légende : affronter l'océan en solitaire. Comme les professionnels et les noms prestigieux de la course au large !