La route du rock à Saint-Malo du 16 au 19 août 2023

Cette année encore, le festival de La route du rock se met dans tous ses états avec une programmation incontournable : le prodigieux compositeur britannique Jamie xx - les très psychédéliques australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard - le producteur de génie M83 - les énergiques et provocants Viagra Boys - le rock psyché de The Black Angels - la pop-rock des orfèvres Yo La Tengo - l'inclassable rock pysché-shoegaze de The Brian Jonestown Massacre…

Mais aussi le punk-garage d’Osees - le post-punk atypique de Dry Cleaning - l’énergie addictive des Young Fathers - le hip-hop sombre de Clipping. - les anticonformistes et radicaux irlandais de Gilla Band - le post-punk déjanté de Bodega - la luxuriante pop londonienne de Sorry - la conteuse moderne Billy Nomates - les londoniens déjantés et groovy de Warmduscher - le punk sauvage de Special Interest…

La Route du Rock - Fort de St Père - 2019 - Easy Ride

Sans oublier l’électro décalée de la Montréalaise Marie Davidson - l’électro-pop sensuelle de Jockstrap - le rock brut de The Psychotic Monks - l’électro orientale de Deena Abdelwahed - le hip-hop novateur de They Hate Change - le flow incisif de FLOHIO - la pop rêveuse de Jonathan Personne - le somptueux folk baroque de Aoife Nessa Frances…

Et les mélodies contemplatives de Grand Blanc - les ambiances envoûtantes de Leoni Leoni - les mixes terriblement dansants des collectifs nantais de Zone Rouge et des rennais Comme Ça – et ceux plus relaxants des incontournables Magnetic Friends !

La Route du Rock - Fort de St Père - 2022 - Mathieu Foucher

►►► La programmation en date :

► Mercredi 16 août - La Nouvelle Vague

Warmduscher • The Psychotic Monks • ...

► Jeudi 17 août - Le Fort de Saint-Père

King Gizzard & The Lizard Wizard • M83 • Viagra Boys • Dry Cleaning • Gilla Band • Special Interest • Jonathan Personne • Marie Davidson DJ SET

► Vendredi 18 août - Le Fort de Saint-Père

The Black Angels • Yo La Tengo • Osees • Young Fathers • clipping. • Deena Abdelwahed • Billy Nomates • Zone Rouge

► Samedi 19 août - Le Fort de Saint-Père

Jamie xx • The Brian Jonestown Massacre • Bodega • Sorry • FLOHIO • Jockstrap • They Hate Change • Comme Ça

La Route du Rock - Fort de St Père - 2022 - Mathieu Foucher

►►► La route du rock c’est aussi :

► Samedi 19 août - Le Théâtre Chateaubriand « Les Mods » une conférence de Christophe Brault

Mouvement « so british », le phénomène des Mods (pour modernisme) est né à la fin des fifties à Londres de jeunes anglais passionnés de culture américaine, de mode française et italienne. D’un petit noyau de fans de modern jazz émerge une communauté d'admirateurs de soul music, de rythm’n’blues et de musique jamaïcaine (ska, rocksteady-early reggae). Au fil des décennies, du Swinging London des sixties à l’acid-jazz des années 1990, ils suivent les nombreux groupes à l’instar des Who, Small Faces, Georgie Fame, The Jam, Dexys Midnight Runners ou le James Taylor Quartet qui constituent une scène étonnante, riche et éclectique. Aujourd’hui internet permet de se replonger dans cet univers d’une densité inattendue.

► La Plage de Bon Secours - La Plage Arte Concert

Jeudi 17 août : Aoife Nessa Frances

Vendredi 18 août : Leoni Leoni

Samedi 19 août : Grand Blanc

► Du 17 juillet au 20 août 2023 – La Tour Bidouane : « Instants » une exposition de Titouan Massé

Originaire de Bretagne, Titouan Massé se lance dans la photographie de concert en 2010. Son travail met en lumière une passion pour la musique mais évoque aussi ces amitiés façonnées dans les salles de concert et les festivals. Il capture l’énergie du public et la fureur de la scène, autant que les portraits d’artistes, figeant ainsi l'instantanéité de ces rencontres marquantes.