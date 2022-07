La route du rock à Saint Malo du 17 au 20 août 2022

Pour sa 30ème édition, La route du rock retrouvera l’incontournable enceinte du Fort de Saint-Père pour trois soirées du 18 au 20 août, ainsi que la Nouvelle Vague pour une soirée d’ouverture le 17 août.

►►► Jeudi 18 août, France Inter vous attend sur place, à La route du rock de Saint Malo pour une soirée exceptionnelle en compagnie de Christophe Conte !

Publicité

La route du rock - Julien Nedelec

Au programme cet été : les nouveaux héros du rock irlandais Fontaines D.C., les géniaux Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard, la référence du garage-punk californien Ty Segall & Freedom Band, le dandy britannique Baxter Dury, l’incroyable songwriter Kevin Morby et les psychés-yéyés préférés The Limiñanas*.*

La route du rock - Julien Nedelec

Seront aussi présents les légendaires shoegazers de DIIV, la diva folk néo-zélandaise Aldous Harding, la révélation pop de l’année Wet Leg, le passionnant trio krautrock (rock progressif, expérimental et psychédélique allemand de la fin des années 1960**)** de Bristol Beak>, les Anglais jubilatoires de Yard Act, le duo électronique Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, l’éblouissant quatuor de Brighton Porridge Radio, Working Men’s Club et son post-punk synthétique, les inclassables Black Country New Road.

La route du rock - Emma Prompt

Sans oublier le mélange cumbia-surf de Los Bitchos, les ovnis fous Snapped Ankles, Tess Parks et son rock psychédélique, le duo crépusculaire de Liverpool King Hannah, les New-Yorkais rageurs de Geese, les Londoniens retro-futuristes de Vanishing Twin, les punks bruitistes de Ditz, le producteur et multi-instrumentiste londonien Wu-Lu.

La harpiste ambient Mary Lattimore, le trio punk féministe Big Joanie, PVA et son post-punk électronique, les Espagnoles garage de Melenas, les post-punks canadiens Cola et le rock brut de Honeyglaze complètent cette programmation hors pair.

La suite est à découvrir sur le site de La route du Rock ici !