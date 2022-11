"La rue est à #NousToutes" : les manifestations contre les violences sexistes et sexuelles en images

"#MeToo partout, justice nulle part", ou encore "Mâle dominant, pour qui tu te prends" : ce samedi, à l'appel de 90 organisations, associations ou partis politiques qui appelaient de leurs voeux un "raz-de marée dans la rue pour crier notre colère", des dizaines de milliers de personnes (selon les organisateurs) ont manifesté à Paris et dans plusieurs villes de France.

Cinq ans après le début de la vague #MeToo, les manifestantes et manifestants ont défilé, avec de nombreuses pancartes, essentiellement violettes – la couleur du mouvement "#NousToutes" contre les violences sexistes et sexuelles – et scandant des slogans comme "Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère". À Paris, la manifestation a commencé aux alentours de 14h30, entre la place de la République et la place de la Nation.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Entre colère et hommage aux victimes

A Rennes, quelque 700 personnes étaient réunies dans le cortège, et 280 à Metz selon la police. Depuis le début de l'année, 100 féminicides ont été dénombrés selon les décomptes des collectifs – et entre 2017 et 2021 le nombre de viols ou tentatives de viols enregistrés par le ministère de l'Intérieur a doublé, passant de 16 900 à 34 300.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Ce qui nous met en colère, c'est l'impunité des agresseurs et le mauvais traitement réservé aux victimes", a expliqué Maëlle Noir, membre du collectif #NousToutes. "Nous manifestons aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes", a ajouté Sandrine Bouchait de l'Union nationale des familles de féminicides.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour la mise en place d'une loi cadre

Parmi les revendications des manifestantes et des manifestants des cortèges de ce samedi, les associations réclament la mise en place d'un budget de deux milliards d'euros par an dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi qu'une "loi-cadre" qui prévoirait la mise en place de "brigades et juridiction spécialisées", de 15 000 places d'hébergement supplémentaires, et une aide pour la "mise en sûreté" des femmes victimes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Samedi, la ministre chargée de l'Égalité femmes-hommes Isabelle Rome a indiqué qu'elle était favorable à la mise en place d'une police et d'une justice spécialisées.