La Russie a lancé son premier engin spatial vers la Lune depuis près de 50 ans

Le décollage a eu lieu à l'heure prévue, autour de 2h10, heure de Moscou, dans la nuit de jeudi à vendredi. La fusée Soyouz, qui emporte la sonde Luna-25, s'est envolée depuis le cosmodrome de Vostochny en extrême-Orient. Il doit atteindre l'orbite lunaire dans cinq jours, pour se poser sur la Lune autour du 21 août.

C'est la première fois depuis 1976 qu'un engin russe part pour la Lune. A l'époque, l'URSS faisait encore figure de pionnier dans la conquête spatiale : le premier satellite, le premier animal, le premier homme et la première femme dans l'espace, étaient russes. La mission partie dans la nuit de jeudi à vendredi s'inscrit même dans ce direct héritage : la dernière mission soviétique sur la Lune, en 1976, s'appelait Luna-24, et avait rapporté des échantillons de sol sur la Terre.

Depuis, le programme spatial russe a souffert d'un sous-financement chronique. La mission Luna-25 elle même arrive au moment où l'agence spatiale russe Roscosmos est privée de ses partenariats avec l'Occident, en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine. Mais Vladimir Poutine a promis de poursuivre ce programme malgré les sanctions.

Exploration du pôle sud de la Lune

En effet, les ambitions de cette mission spatiale sont grandes : "Pour la première fois dans l'histoire l'alunissage sera effectué sur le pôle sud lunaire. Jusqu'ici, tout le monde alunissait dans la zone équatoriale", avait déclaré il y a quelques jours dans le journal officiel du Kremlin Rossiïskaïa Gazeta l'un des responsables de Roscosmos, Alexandre Blokhine. La mission de la sonde sur la Lune devrait durer un an et permettre le prélèvement d'échantillons de sol. Le pôle sud de la Lune a été choisi en raison de l'éventualité que s'y trouvent des zones d'eau glacée.

"La plus grande question sera : la sonde peut-elle atterrir ?" selon un expert russe du secteur spatial. De l'aveu même des dirigeants de l'agence spatiale russe, la mission est risquée, et ne présente des probabilités de réussite qu'autour de 70%. Le lanceur de la fusée doit retomber dans les environs d'un village d'extrême-orient, dont les habitants ont été évacués, vendredi matin. Une fois en orbite, la sonde aura entre trois et cinq jours pour choisir l'endroit exact où se poser.