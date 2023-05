La Russie affirme avoir abattu deux drones ukrainiens visant le Kremlin ce que Kiev dément

La Russie a affirmé mercredi avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours de grandes célébrations militaires. "La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin (...) avec des drones. Deux drones visaient le Kremlin. Les engins ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar de guerre électronique", a déclaré la présidence russe dans un communiqué.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, partagée par un journaliste de la BBC mais qui n'a pas encore été authentifiée pour l'instant, on voit un engin s’approcher d’un toit du Kremlin avant d’exploser, laissant un panache de fumée.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Aucun blessé, le président russe était absent

"Nous considérons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président" Vladimir Poutine, a ajouté le Kremlin, en précisant que le dirigeant russe n'avait pas été blessé. Il n'était pas au Kremlin à ce moment, a ajouté le porte-parole Dmitri Peskov*. "Les engins ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar de guerre électronique"*, précise le Kremlin. "Personne n'a été blessé à la suite de leur chute et de la dispersion de fragments", a rapporté le média d'État RIA Novosti.

L'Ukraine "n'a rien à voir"

Le Kremlin qualifie l’attaque par drones "d’attentat contre la vie du président" et "d’acte terroriste". "La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera bon". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti mercredi toute attaque ukrainienne visant son homologue russe Vladimir Poutine. "Nous n'avons pas attaqué Poutine. Nous le laissons au tribunal. Nous combattons sur notre territoire, nous défendons nos villages et nos villes", a affirmé le chef d'Etat ukrainien. C'est la première fois qu'une incursion attribuée à l'Ukraine se produit dans le cœur de la capitale russe, située à quelque 500 km de la frontière ukrainienne.

A Moscou, la grande parade militaire maintenue

Cette tentative d’attaque intervient à quelques jours des célébrations du "Jour de la Victoire" le 9 mai. Cette grande fête marque la défaite de l’Allemagne nazie en 1945. Plusieurs parades ont été annulées à travers le pays pour raison de sécurité. Malgré l’attaque, la grande parade militaire de la place Rouge à Moscou se déroulera comme prévu.

Les attaques de drones sont récurrentes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, contre des bases militaires ou des infrastructures énergétiques. Ces derniers jours, deux actes de sabotage ferroviaire spectaculaires se sont en outre produits dans la province russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, provoquant le déraillement de deux trains. Au début de l’année, des systèmes de défense antiaérienne ont été déployées sur les toits de Moscou, comme l’expliquait le correspondant du Monde .