La Russie, Macron, Darmanin, son père : ce que dit Nicolas Sarkozy dans son livre "Le temps des combats"

Dès la semaine prochaine, Nicolas Sarkozy sera sur le pont, en tournée dans les librairies pour des séances de dédicaces. Après "Passions" (2019) et "Le Temps des tempêtes" (2020), l’ancien président va présenter son dernier livre "Le Temps des combats", qui paraît chez Fayard. France Inter a pu se le procurer, avant sa sortie le 22 août. Sur 560 pages, Nicolas Sarkozy s’exprime sur la guerre en Ukraine, l’actuel président Emmanuel Macron, et "souhaite" que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin franchisse "l'étape ultime" vers l'Élysée en 2027.

"J’ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ces années à l’Élysée comme s’il avait été à mes côtés tout au long de ces événements", écrit Nicolas Sarkozy dans ses propos préliminaires. Le titre du livre, "Le Temps des combats", peut aussi être une référence à ses ennuis judiciaires. L'ex-chef de l'Etat a été condamné en mai à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes (il a annoncé se pourvoir en cassation). Et en novembre doit commencer son procès en appel dans l'affaire Bygmalion sur le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012.

Mais dans son livre, l'ancien président parle très peu de ses ennuis judiciaires et beaucoup de l'action de ses successeurs à l'Élysée et des principales figures de la vie politique contemporaine. Voici l'essentiel.

Dialoguer avec la Russie et garder une Ukraine "neutre"

"L’Ukraine de son côté devrait s’engager à rester neutre", écrit Nicolas Sarkozy dans son livre. Envahi par la Russie en février 2022, le pays ne doit rejoindre ni l’Otan, ni l’Union européenne. "Être neutre n’est pas un statut infamant", note l’ancien président. "En quelques mois, nous sommes revenus plus de trente années en arrière. Et je crains que le pire ne soit encore à venir", alerte Nicolas Sarkozy, qui regrette la politique menée par Emmanuel Macron dans ce conflit : "Nous ne sommes pas engagés sur le terrain. Mais nous livrons des armes à flux continu à l’un des belligérants." Selon lui, "c’est le devoir du président français de conserver ouverte la voie du dialogue avec la Russie."

Dans un entretien fleuve donné mercredi au Figaro à l'occasion de la sortie de ce livre, l'ancien président insiste sur le fait que l'Ukraine, envahie le 24 février 2022 par la Russie, doit "rester neutre", et ne rejoindre ni l'OTAN ni l'Union européenne, "des promesses fallacieuses" selon lui. "L'Ukraine est un trait d'union entre l'ouest et l'est, il faut qu'elle le reste", tranche l'ancien chef de l'État, évoquant à propos d'une adhésion à l'Alliance atlantique ou à l'Europe des "promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues".

Il adoube Gérald Darmanin

L’ex-chef de l’Etat dit avoir "beaucoup de reconnaissance" envers le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui fut son porte-parole. Il le qualifie d’"efficace, loyal et courageux", et "apprécie ses origines modestes". Il s’interroge sur son avenir : "Saura-t-il franchir une autre étape, voire l’étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République ?". Puis Nicolas Sarkozy répond : "Je le lui souhaite, car il a des qualités évidentes". Il l’assure, "son succès me ferait plaisir". Ce soutien de marque est le bienvenu pour Gérald Darmanin, recalé de Matignon et confirmé au ministère de l'Intérieur à l'occasion du remaniement le mois dernier. Il ne cache plus ses ambitions.

Gérald Darmanin n'est pas le seul à recevoir des compliments. Nicolas Sarkozy est bienveillant envers Xavier Bertrand, son ancien ministre. Les paroles sont flatteuses concernant Laurent Wauquiez, "le plus brillant de sa génération". Il loue aussi les qualités de l’ancien Premier ministre Jean Castex : "Il peut lui arriver de préférer l’habileté au courage, ce qui pourrait lui nuire si jamais il augmentait la mise de ses ambitions", autrement dit, candidater à l’élection présidentielle.

Il égratigne Macron qui se croit "maître du temps"

Dans son livre, il cite seulement une vingtaine de fois Emmanuel Macron, qu’il épargne largement. À l'exception de ce petit coup de griffe: "Emmanuel Macron imagine qu’il peut être le maître du temps. (…) Je crois pour ma part que le temps ne nous appartient pas et que la vitesse d’exécution est la meilleure, pour ne pas dire la seule marge de manœuvre d’un président de la République. En cela, je diffère de l’actuel président." Nicolas Sarkozy cite beaucoup plus souvent François Hollande, son adversaire lors de la présidentielle de 2012 "dont l’action fut calamiteuse", lui qui a "sacrifiée la filière nucléaire française" .

La mort d'Yvan Colonna, "un scandale d’État"

Entre ses souvenirs du pouvoir, Nicolas Sarkozy distille ses commentaires sur l’actualité française. Il se dit "choqué" par "l’assassinat d’Yvan Colonna à la maison d’arrêt d’Arles", en mars 2022. Il ne mâche pas ses mots : "Ce qui s’est passé est ni plus ni moins qu’un scandale d’État (…) Si abjects que fussent les faits commis par Yvan Colonna, il ne devait pas être assassiné, de surcroît dans des conditions si sauvages et si brutales." Nicolas Sarkozy regrette le manque de sanction, "personne n’a été désigné comme responsable".

Le "désastre" Pécresse

Nicolas Sarkozy étrille Valérie Pécresse, candidate LR malheureuse en 2022, "quelle que fût sa bonne volonté, elle n’était pas prête. Elle n’avait ni l’équipe ni la maturité pour affronter une telle épreuve. La barre était trop haute (…) Je pressentais une catastrophe. Ce fut un désastre !"

Le centriste François Bayrou en prend aussi pour son grade : "Il est vrai que le principe d’une prise de décision rapide est quelque chose qui a toujours choqué ce centriste dans l’âme. Procrastiner est pour lui une alternative."

Le colonel Kadhafi, un "esprit dérangé"

L’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi est plusieurs fois cité dans ce livre, près d’une trentaine de fois. Il décrit un homme "à la personnalité ‘maladive’" et à "l’esprit dérangé". "Toute discussion avec lui, même en situation calme, était impossible". Il revient longuement sur la chute et la mort du colonel, en 2011. Nicolas Sarkozy raconte avoir appris la mort du dictateur "comme chacun, lorsque l’on m’apporta la dépêche qui en faisait état".

Il s’arrête aussi "l’infâme polémique qui suivit", "laissant entendre que j’aurais pu ordonner l’assassinat de Mouammar Kadhafi. Infâme, parce que me prêter de telles intentions allait bien au-delà du seul combat politique. Il s’agissait d’une injure, en aucun cas d’un argument". Au printemps dernier, le parquet national financier (PNF) a requis un procès contre 13 personnes dont Nicolas Sarkozy, dans le tentaculaire dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007

Quand il met un vent à Angela Merkel

"Le Temps des combats" est un aussi un puit d’anecdotes, comme ce tête à tête avorté avec la chancelière allemande Angela Merkel, lors d’un "G8" organisé à Deauville en 2011. Alors que les dirigeants allaient rejoindre leur hôtel, à pied, "Angela Merkel me prit le bras pour me demander d’aller boire un dernier verre au bar de l’hôtel". Fatigué et désireux de retrouver sa femme enceinte, il interpelle le président russe Dmitri Medvedev : "Le président russe ne se fit pas prier. Il accepta l’invitation et partit avec la chancelière allemande. Je vis le soulagement dans les yeux des collaborateurs de cette dernière à l’idée qu’ils ne seraient pas obligés de rester avec leur patronne jusque tard dans la nuit."

Il soutient Roman Polanski

L’arrestation et l’incarcération de Roman Polanski en Suisse en 2009 après 31 ans d'exil en Europe est "aussi choquante qu’inattendue", selon Nicolas Sarkozy, qui rappelle les accusations de viol qui visent le réalisateur. Il se dit "abasourdi" et explique comment, en appelant le président américain Barack Obama, il tenta d’empêcher l’extradition vers les Etats-Unis. "Je devais, comme je l’avais fait tant de fois pour des anonymes, ramener tous les Français dans ces situations périlleuses en France. La notoriété de Roman Polanski ne lui conférait pas moins de droits que n’importe quel autre citoyen !"

Quelques pages plus loin, Nicolas Sarkozy qualifie la cérémonie des Césars en 2020 de "désolante", cette soirée chahutée et marquée par les manifestations contre les douze nominations accordées à "J’accuse" de Roman Polanski. "Nous vivons désormais dans une atmosphère de lynchage permanent", écrit Nicolas Sarkoy, "on ne cherche pas à comprendre, à réfléchir, à analyser ou simplement à prendre du recul. Il faut juste lyncher".

"Stupéfait" que son père révèle la naissance de son petit-fils

Nicolas Sarkozy s’étend sur sa vie privée, avec sa femme, Carla, et la naissance de son enfant, Giulia, qui "venait couronner le miracle de notre rencontre et de cet amour impromptu et inattendu". Il raconte aussi comment le secret de cette naissance a été percé, par son père. "Je fus donc stupéfait d’apprendre en écoutant la radio de bon matin qu’il avait donné une interview au journal allemand Bild, dans lequel il se réjouissait de l’arrivée prochaine de son petit-fils."