"La Russie ne peut ni ne doit l'emporter", assure Emmanuel Macron aux côtés de Volodymyr Zelensky à l'Elysée

Entre Londres et Bruxelles, Paris. Volodymyr Zelensky s'est rendu à l'Elysée ce mercredi 8 février pour participer à un dîner de travail avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Cette rencontre s'est décidée à la dernière minute alors que le président ukrainien effectue cette semaine une tournée européenne surprise. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que Volodymyr Zelensky se rend en France. Comme à Londres un peu plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky a demandé à Paris plus d'armes lourdes, et notamment des avions, "le plus tôt possible", pour faire face aux lourdes offensives russes sur le terrain depuis le déclenchement du conflit le 24 février 2022.

Emmanuel Macron a assuré à son homologue sa volonté de poursuivre "l'effort" de livraison d'armes. Il a rappelé le "soutien indéfectible" de la France. "Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Fermement. Et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes", a-t-il dit aux côtés de Volodymyr Zelensky. "Ce qui se joue en Ukraine engage l'avenir de l'Europe", a expliqué Emmanuel Macron. "Le crime d'agression ne peut être toléré (...) La Russie ne peut ni ne doit l'emporter", a dit le président. "L'Ukraine peut compter sur nous pour bâtir la paix", poursuit-il.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé un soutien militaire plus important de la part de la France. "Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a déclaré M. Zelensky à l'Elysée.

Olaf Scholz a enfin assuré que les alliés soutiendront militairement l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire". "L'Ukraine fait partie de la famille européenne", a dit le chancelier allemand. "La Russie ne doit pas gagner cette guerre", a déclaré Olaf Scholz.

L'Allemagne a accepté en janvier, après avoir longuement résisté, de livrer des chars lourds à l'Ukraine, de même que le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres pays européens. La France n'a de son côté pas annoncé de livraisons de chars Leclerc à ce stade, mais revendique avoir ouvert la voie en offrant à Kiev ses premiers chars de combat légers de fabrication occidentale.