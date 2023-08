La situation se tend au Niger, où les putschistes ont annoncé rompre la coopération militaire avec Paris

Une nouvelle étape est franchie dans les tensions entre la France et le Niger, plus d’une semaine après le coup d’État militaire mené par l'armée nigérienne. Jeudi soir, la junte a décidé de révoquer différents accords de coopération militaire avec la France. Dans une tribune publiée par le Washington Post , le président destitué Mohamed Bazoum se dit "otage", et met en garde contre les conséquences "dévastatrices" de ce putsch.

À la radio et à la télévision, il n’est plus possible au Niger de regarder France 24, ni d’écouter Radio France Internationale (RFI). La tension est encore montée d'un cran après l'arrivée d'une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) jeudi soir à Niamey pour tenter de trouver une sortie de crise. Elle est repartie quelques heures plus tard, sans avoir rencontré le chef de la junte. Retour sur ces dernières 24 heures.

Des accords de coopération militaire révoqués avec la France

La junte militaire à l'origine du putsch a révoqué dans la nuit de jeudi à vendredi les accords militaires avec Paris et mis fin aux fonctions des ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. "Face à l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation" du Niger, "le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, militaires au pouvoir), décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État", a déclaré un des putschistes à la télévision.

La France a réagi vendred en soulignant que "seules les autorités nigériennes légitimes" étaient en mesure de rompre ces accords.

La tribune du président Bazoum

Séquestré dans sa résidence depuis le 26 juillet, le président déchu Mohamed Bazoum s’est exprimé , via une tribune publiée par le Washington Post . "J'écris ceci à titre d'otage. Le Niger est attaqué par une junte militaire qui essaie de renverser notre démocratie, et je ne suis que l'un des citoyens qui par centaines ont été arbitrairement et illégalement emprisonnés", peut-on lire. Si le coup d'État "réussit, il aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier", clame le président destitué.

Cette tribune est "inédite et extraordinaire", estime sur franceinfo Michel Galy, chercheur au centre d'études sur les conflits et professeur de géopolitique à l'Institut des relations internationales.

Une délégation de la Cédéao repart bredouille

Arrivée jeudi soir à Niamey dans l’espoir de trouver une sortie de crise au Niger, la délégation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cédéao) n’est restée que quelques heures dans la capitale nigérienne. Elle n’a pas pu rencontrer le chef de la junte, le général Abdourahamane Tiani. Cette délégation était menée par l'ancien chef de l'État nigérian Abdulsalami Abubakar et devait initialement rencontrer les putschistes au Niger "pour présenter les demandes des dirigeants de la Cédéao".

La suspension de France 24 et RFI

Jeudi, les programmes de RFI (Radio France Internationale) et de la chaîne de télévision d'information France 24 ont été interrompus au Niger, "une décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal", selon la maison-mère des deux médias, France Médias Monde.

Cette suspension est "inacceptable", estime l’Union européenne. "Cette mesure est une atteinte grave au droit à l'information et à la liberté d'expression", écrit une porte-parole de la Commission sur Twitter, rebaptisé "X". RFI et France 24 ont déjà vu la diffusion de leurs programmes interrompue ces derniers mois au Burkina Faso et au Mali après les coups d'État qui se sont déroulés l'an dernier dans ces pays.