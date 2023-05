La Suède remporte l'Eurovision pour la septième fois, la France termine 16e

Aucune surprise, aucun suspense : très loin devant parmi les favoris du concours, la suédoise Loreen a remporté haut la main le concours Eurovision de la chanson, ce samedi soir à Liverpool. Déjà victorieuse du concours en 2012, elle a remporté 340 points du jury, avec plus de 100 points d'avance sur le deuxième du classement du jury, l'Italie.

Record du nombre de victoires

Depuis plusieurs années, la séparation entre les votes du jury et ceux du public permettent de rebattre les cartes. Mais le raz-de-marée s'est poursuivi avec les votes du public : elle a obtenu 243 points de plus. Loreen devient ainsi la deuxième artiste à gagner deux fois l'Eurovision, après Johnny Logan pour l'Irlande (en 1980 et 1987). Et ainsi, la Suède égale le record du nombre de victoires, avec sept victoires au total, comme l'Irlande.

La Finlande arrive en deuxième position, avec 526 points – dont 376 points du public, le pays étant ainsi celui qui a reçu le plus de suffrages du public, sous les "Cha Cha Cha". Israël complète le podium avec 362 points. Quelques autres pays s'en sont toutefois bien sortis grâce au vote du public : 216 points ont été attribués à la Norvège, alors qu'elle n'en avait que 52, ce qui lui a permis de se hausser à la cinquième place. Et la Croatie par exemple, avant-dernière des votes du jury, a opéré une grosse remontée.

Une seizième place pour la France

Quant à la France, elle n'a pas accédé aux sommets du classement cette année : malgré les votes du public qui lui ont attribué 50 points, elle n'arrive qu'en 16e place, avec 104 points. La chanteuse québecoise La Zarra n'a pas convaincu le public avec sa chanson "Evidemment". A l'écran, la chanteuse a fait un geste ressemblant à un doigt d'honneur à la caméra, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le public des réseaux sociaux.

L'Ukraine, qui faisait aussi partie des favoris, ne termine que sixième. L'Allemagne a fini dernière pour la troisième année consécutive. Et le Royaume-Uni, qui recevait le concours, est avant-dernier.

Cette édition de l'Eurovision était particulière, reçue par le Royaume-Uni malgré la victoire de l'Ukraine l'année dernière, en raison de la guerre. La présence de l'Ukraine a été marquée par un medley d'anciens candidats ukrainiens, qui a ouvert la cérémonie.

Et à mi-chemin de la cérémonie, un medley a rendu hommage à la musique de Liverpool, avec d'autres anciens candidats de l'Eurovision.