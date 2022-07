La suppression de la redevance audiovisuelle votée en première lecture par l'Assemblée nationale

C'est désormais une mesure adoptée par l'Assemblée nationale : les députés ont adopté, par 170 voix contre 57, la suppression de la redevance audiovisuelle, parmi les mesures de soutien au pouvoir d'achat au sein du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (PLFR).

Le texte a été voté par les députés LR et RN, et a en revanche fait l'unanimité des députés Nupes présents. "Zemmour et Mmr Le Pen l'avaient demandé, monsieur Macron l'a fait", a lancé le député PCF Stéphane Peu. "Le projet du gouvernement n'a rien à voir avec ce que nous voulons faire", a répliqué Marine Le Pen, qui défend une "privatisation" pure et simple du service public audiovisuel.

Une fraction de la TVA réaffectée

Des amendements de la majorité et du parti LR ont été adoptés pour que le montant de la redevance soit remplacé par "une fraction" de la TVA, qui viendra financer les médias publics à hauteur de 3,7 milliards d'euros annuels. Cet amendement a été voté dans le but de répondre aux inquiétudes sur le financement du secteur et sur son indépendance.

Mais pour la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, "ce n'est pas la redevance qui garantit l'indépendance" mais l'Arcom, ancien nom du CSA, instance qui nomme les dirigeants. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a quant à lui affirmé que la redevance était "obsolète" même s'il s'est dit attaché à "un audiovisuel public fort".

D'autres mesures sensibles

Avant d'être définitivement adoptée, la mesure devra passer par le Sénat. Et avant cela, l'Assemblée doit examiner d'autres mesures épineuses comprises dans ce projet de loi, comme la renationalisation d'EDF via une OPA, le bouclier tarifaire sur l'énergie ou la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.

Autant de mesures sur lesquelles l'exécutif, qui n'a pas la majorité, doit aller convaincre les députés de l'opposition au cas par cas. "On n'a pas le monopole des bonnes idées (...), la nouvelle configuration de l'Assemblée fait bouger le gouvernement dans sa façon de se préparer et c'est très bien ainsi", a commenté la ministre des PME Olivia Grégoire. Les députés devraient ainsi plancher sur ces mesures jusque tard samedi, voire dimanche ou lundi.