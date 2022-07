La suppression de la redevance inscrite dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat

La suppression de la contribution à l'audiovisuel public (la redevance audiovisuelle) sera bel et bien inscrite dans le projet de loi de mesure d'urgence pour le pouvoir d'achat, qui sera présenté jeudi en Conseil des ministres. Il sera ainsi débattu en séance à partir du 18 juillet à l'Assemblée nationale.

La fin de cette taxe audiovisuelle, autrefois accolée à la taxe d'habitation qui a elle aussi disparu, était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron . Initialement, il était évoqué qu'elle soit votée à l'automne. Finalement, elle sera discutée et votée à l'Assemblée plus tôt que prévu. Sur cette mesure, la majorité présidentielle pourrait compter sur les voix de la droite, les LR s'étant également prononcés en faveur de la fin de la redevance, et peut-être même de l'extrême-droite : pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen plaidait même en faveur d'une privatisation d'une partie des chaînes publiques.

La semaine dernière, les syndicats de l'audiovisuel public appelaient à un mouvement de grève contre cette mesure , qui prévoit que la redevance soit remplacée par un budget pluriannuel alloué par l'État, mais dont on ne sait pas encore comment il sera financé.