La température moyenne à la surface de l'océan a atteint un record au début du mois d'avril

21,1 °C. Voilà la température moyenne en ce début du mois d'avril enregistrée à la surface de l'océan. Il s'agit d'un record depuis le début des enregistrements par satellite, en 1981. Les derniers relevés de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, démontrent que le précédent record a été battu la semaine dernière. Il remontait à 2016 et s'établissait à 21 °C. Les données qui sont principalement basées sur des observations satellitaires, sont vérifiées par le biais de mesures prises par des navires et des bouées.

Du jamais vu depuis au moins 50 ans dans l'Atlantique nord

Cette température concerne toutes les mers du globe, hormis les zones polaires. On peut citer en particulier le sud de l'océan Indien, l'Atlantique Sud, le large du nord ouest de l'Afrique, le large du nord-est de l'Australie et le large de l'ouest de l'Amérique centrale. SI on se limite à l'Atlantique nord, la température moyenne de l'eau est de 20 degrés, du jamais vu depuis au moins 50 ans.

A l'échelle planétaire, la température de l'océan était un peu plus froide ces trois dernières années grâce au phénomène "la Nina" dans le Pacifique. Mais selon les scientifiques, ces vagues de chaleur marines sont bien dues au changement climatique.

"2023 s'annonce extrême"

Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS, a réagi sur Twitter à ces données de la NOAA. "Le CO₂ s'accumule dans l'atmosphère et l'océan, stocke année après année la chaleur induite par l'effet de serre additionnel dû à l'influence humaine. Record de température en ce début d'avril alors qu'El Niño n'a même pas commencé. 2023 s'annonce extrême."

Un réchauffement qui a de lourdes conséquences

L'océan absorbe en effet 90% de la chaleur créée par les émissions de gaz à effet de serre. Il joue un rôle de climatiseur or ce réchauffement le fragilise. Les conséquences déjà bien démontrées. Certains récifs coralliens blanchissent, des poissons migrent vers des eaux plus froides, les calottes glaciaires fondent. Mais ce n'est pas tout. A terre, l'eau plus chaude monte et crée une humidité qui entraîne davantage de pluies très fortes, des ouragans et des tempêtes, même sur les régions tempérées.