La toile d'araignée est l'un des matériaux naturels les plus solides au monde

Les propriétés chimiques et physiques étonnantes de la soie que fabriquent les araignées intéressent depuis longtemps les scientifiques et les ingénieurs. Dans l'émission "La Terre au carré", Matthieu Vidard recevait Sébastien Neukirch, chercheur spécialiste en Mécanique et Ingénierie des Solides et des Structures, qui s'est lui aussi basé sur des araignées tropicales (essentiellement des néphiles et des épeires) pour vérifier, d'un point de vue mécanique, l'étonnant pouvoir de résistance des toiles de ces petites bêtes, qui se cachent très souvent dans un coin de chez nous sans qu'elles ne nous veuillent aucun mal.

N'avez-vous jamais remarqué que quand vous croisez une toile d'araignée, son chef-d'œuvre architectural est souvent intact ? En effet, fragile à grande échelle, sa composition biologique à petite échelle lui confère pourtant l'une des plus grandes forces de résistance naturelle. Cette soie, filée par l'araignée, serait plus solide que l'acier et le Kevlar, ou encore la fibre de carbone, à diamètre et à poids comparables. Une solidité stupéfiante même quand on regarde de plus près.

De quoi est composée une toile d'araignée ?

La soie d'araignée comprend des protéines fibreuses dont certaines permettent la production de fils plus flexibles, quand d'autres seront plus cristallisés et rigides. Toute une combinaison chimique et physique qui participe à l'extensibilité résistante de la toile.

Les fils de l'araignée sont donc de deux types, torsadés, et associent des petites fibres qui se transforment en une véritable ficelle fine. Dans le cas d'une toile géométrique, comme on a l'habitude d'en voir, on distingue les fils de rayons couvrant le plus gros périmètre de la toile, des fils plus secs et épais sur lesquels l'araignée se déplace. Puis les fils en spirale, attachés à la partie centrale qui servent à la capture des proies, sur lesquels sont déposés des gouttelettes composées de glu, et dont les fibres peuvent s’étendre et se compresser à un niveau impressionnant.

Qu'est-ce qui explique cette si grande solidité ?

À un millimètre près, les toiles d'araignées pourraient nous soulever

Quand on parle de fragilité ou de solidité à hauteur d'une toile, le chercheur rappelle au préalable que l'échelle de grandeur des insectes n'est absolument pas la même que la nôtre : "Si le fil de l'araignée faisait un millimètre de section, nous pourrions y accrocher 100 Kg. Certes ce n'est pas le cas, un fil d'araignée ne fait que quelques microns de section de fils, mais toujours est-il qu'avec leur chimie particulière, ces toiles d'araignées sont capables de résister à une rupture proportionnelle impressionnante".

Une élasticité hors du commun

Lorsqu'on étire la soie d'araignée, des études, notamment menées par le CNRS en 2016 , ont montré que la matière qui la compose se contractait d'une manière impressionnante face à une force de traction importante : "En cas de perturbation, en présence de vent par exemple, la toile tendue sous pression se met à vibrer et l'architecture de la toile et les propriétés d'extensibilité de ses fils sont tellement bien ordonnés qu'en général si rupture il doit y avoir, elle reste suffisamment localisée et minime pour que l'araignée n'ait pas à retisser toute sa toile. Contrairement à une pièce de bois ou une pièce de métal qui, quand elles cassent, voient souvent immédiatement la fissure se propager globalement à partir d'un premier défaut". En effet, sur une toile, chaque fil peut absorber de grandes quantités d'énergie élastiques sans rompre, comme lorsque un insecte volant s'écrase sur la toile. Lorsque la soie est comprimée, les fibres se raccourcissent en s’embobinant dans des gouttelettes de glu présentes en suspension sur les fils. La toile reste ainsi sous tension quelle que soit la force de compression appliquée. Une véritable ingénierie mécanique et élastique.

De quoi inspirer la bio-mécanique

Une telle soie produite à grande échelle, pourrait trouver bien des usages dans la vie de tous les jours et promouvoir une ingénierie civile plus naturelle, sur la base du biomimétisme. La soie d'araignée présente un intérêt biocompatible précieux et pourrait facilement, estime le chercheur, "être intégrée dans notre organisme pour ce qui concerne par exemple le rétablissement des tendons. La soie d'araignée est actuellement toujours utilisée pour la confection des fils de suture en chirurgie".

En septembre 2016, le magazine Futura , évoque une étude menée par une équipe de chercheurs européens qui a proposé de s'inspirer des toiles d'araignée pour isoler du bruit étant donné qu'elles ont la capacité d'atténuer les vibrations exercées à plusieurs niveaux de fréquences. Ces chercheurs estiment que les anneaux concentriques qui forment l'architecture naturelle d'une toile entreraient en résonance lorsqu'ils sont soumis à des vibrations. Elle disposerait ainsi de propriétés acoustiques qui permettraient de jouer avec les ondes.

