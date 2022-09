La Tour Eiffel va s’éteindre plus tôt : pour quelles économies d’énergie  ?

La robe jaune orangé de la Dame de fer ne sera plus visible après 23H45, et cela dès vendredi, premier jour de l’automne. La mairie de Paris a décidé d’éteindre la Tour Eiffel 1h15 plus tôt, pour économiser de l’énergie. L’emblème de la ville de Paris ne scintillera donc plus à minuit et 1 heure du matin. Un geste qui se veut exemplaire, bien que symbolique : illuminer la Tour Eiffel la nuit n’est qu’une petite partie de sa consommation d’électricité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les illuminations nocturnes, 4% de consommation d’énergie de la tour

La Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) explique très clairement sur son site internet que "contrairement aux idées reçues, l’illumination nocturne de la Tour (robe dorée) ne représente que 4% environ de la facture énergétique annuelle du monument".

Publicité

Tous les quatre ans, les 336 ampoules des projecteurs d’illuminations sont remplacées. "En décembre 2019, les quatre projecteurs 2000 W qui éclairent l’antenne depuis 1985 ont laissé place à des projecteurs LED 10 fois moins puissants et énergivores", ajoute la société d’exploitation.

Concernant le scintillement de cinq minutes à chaque heure le soir, c’est un "équipement très peu énergivore", estime la SETE. Il consomme environ 8.800 kilowattheures par an, ce qui représente la consommation d’un studio de 30 mètres carrés occupé par deux personnes pendant un an. Ce scintillement représente 0,4% de la consommation électrique annuelle de la Tour Eiffel.

Illuminer la tour Eiffel équivaut à la consommation de 56 personnes sur un an

La Dame de fer reste allumée cinq heures par jour, entre 20 heures et 1 heure du matin, en moyenne sur l’année. Elle consomme en électricité 6.700 MWh par an, selon la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, relayé par La Tribune . C’est l’équivalent d’une ville de 3.000 habitants.

Selon nos calculs, les illuminations nocturnes représentent donc 268 MWh chaque année, soit 0,73 MWh par jour. Raccourcir de 1H15 les illuminations de la Tour Eiffel permettrait de réaliser 67 MWh d’économies. À titre de comparaison, c’est la consommation de 14 foyers pendant un an, ou ce que consomment huit couples chacun dans leur logement de 60 mètres carrés sur un an.

Si on supprime la totalité du temps d'illumination de la tour Eiffel, soit cinq heures en moyenne, on économise l'équivalent de la consommation de 56 Français sur une année. Cette mesure a donc une portée symbolique.

Lille, Marseille… D’autres grandes villes éteignent plus tôt

L’extinction de l’éclairage de la Tour Eiffel est l’une des mesures visant à réduire la facture d’électricité de la ville de Paris de 10% cet hiver. La crise énergétique doit amener un surcoût de 35 millions d’euros sur la facture. Les prix flambent à cause de la guerre en Ukraine. En Ile-de-France, le Louvre et le château de Versailles vont avancer l’heure d’extinction de leur éclairage, précise Le Parisien . Les 673 triangles et losanges de la pyramide du Louvre s’éteignent à 21 heures au lieu de 1 heure du matin, et Versailles est plongé dans le noir à 22h au lieu de 23 heures.

À Paris, l’Hôtel de Ville et la tour Saint-Jacques vont également s'éteindre plus tôt. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, rappelle que le Musée d’Orsay "a réduit d’un tiers sa consommation d’énergie juste en changeant les ampoules et en passant aux LED."

Paris n’est pas la seule ville à appuyer sur l’interrupteur la nuit. Le maire de Marseille a décidé d’éteindre 140 monuments de la cité phocéenne plus tôt, à 22H30 cet hiver, ce qui pourrait amener à économiser 30.000 euros. À Lille, les bâtiments publics ne sont plus éclairés, "cela correspond plus ou moins à la consommation annuelle électrique pour l’eau chaude de 212 personnes , soit environ 30.000 euros", note 20 Minutes . Comme pour la tour Eiffel, ces économies d’électricité sont symboliques. C’est une manière de montrer l’exemple.

La réduction du chauffage l’hiver est l’un des principaux atouts pour faire baisser la facture et économiser de l’énergie. Mercredi, le président d'Engie rappelait sur France Inter que baisser son chauffage d’un degré permettait de réaliser 7% d'économie de la consommation de gaz .