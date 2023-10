Le livre d’un jeune auteur passé au crible des critiques littéraires Olivia de Lamberterie (Elle), Patricia Martin (France Inter), Elisabeth Philippe (L’Obs) et Arnaud Viviant (Transfuge), autour de Jérôme Garcin (L’Obs et France Inter).

La présentation par Jérôme Garcin

« Le dernier livre d’Arthur Dreyfus, à qui on doit notamment Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui (P.O.L.), un bouquin de près de 1 000 pages. On lui doit aussi un film formidable et étonnant sur les relations de l'écrivain et critique de cinéma Noël Herpe avec sa mère…

Publicité

La troisième main, ce sont 500 pages et c'est l’ouvrage le plus singulier de la rentrée, d'après Transfuge. Il s'agit là du journal d'un jeune Bisontin, Paul Marchand. Blessé pendant la Première Guerre mondiale, il est opéré par un médecin qui lui greffe à l'abdomen une troisième main. Celle-ci a appartenu à un soldat allemand. Cet appendice l’avantage dans son travail à l'usine de boulons. Grâce à lui, Paul Marchand est plus rapide, mais ça effraie un peu sa jeune épouse, la fille du patron de l'usine.

Jusqu'au jour où il est embauché dans un cabaret parisien et où ses tours de prestidigitation remportent un très grand succès. Sans compter évidemment les plaisirs sexuels inédits que cette main supplémentaire peut éventuellement favoriser.

Ce roman que Dreyfus situe entre, je cite : « Le conte gothique et le roman fantastique. Plus précisément entre Oscar Wilde et Marcel Aymé », a reçu un bon accueil de la presse. »

Arnaud Viviant : « Étonnant et très enlevé »

Pour le critique de Transfuge : « Le résumé que tu viens de faire prouve l'originalité de ce projet. Ce jeune écrivain, je crois qu'il a 37 ans, outre que ce livre suit un précédent qui n'avait aucun rapport, puisqu’il évoquait la sexualité, est tout à fait étonnant.

Je trouve que celui-ci est un grand livre sur la Première Guerre mondiale, et ça me touche. Arthur Dreyfus s’attaque à la Première Guerre mondiale. La plupart des Poilus en sont revenus plutôt privés d'un membre, là, c’est l’inverse. Le soldat revient avec un membre supplémentaire qui vient de l'ennemi. C'est très beau.

J'avais lu le journal sexuel tout de suite, j'ai pensé que cette troisième main, elle était là pour parler de sexualité. Mais non, et je trouve ça formidable. Elle parle de toutes les pulsions, la pulsion sexuelle, mais aussi la pulsion créatrice avec une main qui dessine, la pulsion ludique, il va devenir magicien, et il joue du piano, la fonction travailleuse, puisque cette main lui permet à l'usine d'être stakhanoviste...

On peut dire qu’il y a peut-être des longueurs, mais c'est un roman picaresque. Et c'est beaucoup moins long que Don Quichotte, l'exemple même du roman picaresque, un chef-d’œuvre vraiment long. »… Et puis il y a des chapitres très courts. Je trouve ça très enlevé et écrit dans une langue très stylisée par rapport à son projet. C'est le livre le plus étonnant de la rentrée. »

Olivia de Lamberterie : « Il m’aurait fallu une quatrième main »

Olivia de Lamberterie du journal ELLE : « … Le plus étonnant, le plus long aussi. Le début est vraiment génial parce qu'on est sans arrêt surpris par la manière dont cette main prend le pouvoir, et a une existence autonome… La première fois qu'elle se met à écrire et qu'elle donne son nom, c'est vraiment génial. Je trouve les 100 premières pages formidables. Ça ressemble presque à un film d'horreur. Comme La Main avec la Famille Addams.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ensuite, je trouve qu’Arthur Deryfus ne choisit pas son camp. C’est raconté sur un ton assez badin alors que c'est une histoire atroce. Je ne trouve pas que ce soit émouvant. C'est trop picaresque, et pittoresque. Elise, la dame qui travaille dans le cirque, dit à un moment du livre : « Plaire est facile, intéresser est plus rare. » Je trouve que La troisième main est un livre plaisant, mais il m'en aurait fallu peut-être une quatrième main ou quelque chose d'autre pour rester intéressée. »

Patricia Martin : « J’ai énormément ri »

À écouter : Jenna Ortega ou "Mercredi" naissance d'une icône générationnelle Un monde nouveau Écouter plus tard Lecture écouter 2 min

« Lorsqu’on greffe la main de quelqu'un d'autre surviennent des problèmes de rejet habituel, mais le suivi psychologique est particulier. La main est vraiment un organe très spécifique à l'humain. Des personnes greffées ont demandé à ce qu'on leur enlève. Ils n'ont pas supporté le fait d'avoir la main au bout de leur bras… J’ai trouvé son idée géniale. Moi, j'ai énormément ri, même s’il y a des passages très émouvants. Il y a beaucoup de clins d'œil. Moi, ça m'a fait un bien fou. T'es au cirque, t'as l'impression d'avoir un tour de magie devant toi et en même temps une cruauté comme quand il tord le cou à un animal, ou à des gens. Là, c’est un peu plus un peu plus problématique et moins drôle. »

Elisabeth Philippe : « Un roman picaresque très tendre »

La chroniqueuse à l’Obs : « Comme Arnaud Viviant, après avoir lu Le Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, je pensais que La troisième main serait peut-être l’éloge d'un sex-toy. Donc j'ai été très surprise. C'est vraiment un roman picaresque, très tendre, et très émouvant. Il y a aussi une dimension christique, clairement assumée, et revendiquée avec énormément d'indices. Le personnage porte cette troisième main comme le Christ, les péchés du monde. C'est très beau et cela rend ce personnage vraiment émouvant.

Ces pulsions, le vice, le crime, mais aussi la pulsion créatrice… Ce livre est aussi une sorte de diorama de toutes les grandes œuvres littéraires qu'on croise, évidemment Frankenstein, avec l'histoire de la greffe dans la cave, avec ce savant fou, on croise Rimbaud, Charlot, Nerval… J'ai été très touchée par ce texte. Même si j’ai été peu sensible à l'écriture que je trouve parfois un peu faussement surannée, avec des artifices comme les stops ou les pauses. »

ÉCOUTER | Le Masque et la plume

La Troisième main par Arthur Dreyfus (POL)