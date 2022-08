"La Vie clandestine" : Monica Sabolo signe un selfie littéraire sublime selon Le Masque

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Monica Sabolo à qui on doit notamment "Tout cela n'a rien à voir avec moi", prix de Flore en 2016, quand Montana se meurt. Première phrase du roman : "Je ne sais plus comment cela a commencé, comment j'en suis arrivé à commander sur eBay, moyennant la somme de 60 €, une buse naturalisée avec une queue tordue juchée sur une branche". La narratrice s'applique à écrire un livre "efficace et sérieux" sur le groupe terroriste communiste Action directe qui a sévi en France dans les années 80 et a tué Georges Besse, le PDG de Renault en 1986, sans éprouver ensuite ni remords ni regrets. Pour son enquête, elle rencontre Nathalie Ménigon et l'anarchiste, Hellyette Bess, qui fut membre d'Action directe. Mais la vie clandestine du titre, c'est aussi celle de Monica Sabolo, qui fut victime, dans son enfance, d'un inceste de la part de son père adoptif. "Je ne savais pas encore, écrit-elle, que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me constitue le silence, le secret et l'écho de la violence".

Frédéric Beigbeder applaudit un exercice de style sublime

C'est un des livres les plus bouleversants qu'ai lu depuis très très longtemps le journaliste du Figaro-Magazine, qui a été très touché par l'exercice de style et la quête de révolution interne de l'auteure : "Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle voulait tisser une relation directe avec ce traumatisme de son enfance. Je trouvais que c'était juxtaposé, qu'on passait de l'un à l'autre sans y voir le lien. Mais, comme le dernier livre de Virginie Despentes, il faut le lire jusqu'au bout, parce que, là, dans le troisième tiers, ça devient absolument sublime ! Tout finit par se fondre et ça fonctionne vraiment avec une grande émotion et une très belle écriture .

Il ne faut pas se laisser désarçonner par cette espèce de collage. Il y a deux livres dans un, en réalité. Ça ressemble un peu à "L'adversaire" puisque quand Emmanuel Carrère racontait la vie de Jean-Claude Romand, il racontait aussi la sienne. Ainsi, on arrivait à mieux comprendre ce que pouvait être la vie d'un écrivain, de vivre dans la fiction à travers ce tueur vivant lui-même dans une fiction. Là, c'est un peu le même exercice de style, qui reste très compliqué".

Elisabeth Philippe touchée par la fragilité poétique dont témoigne l'auteure à travers son récit

Pour la critique de L'Obs, c'est un livre très délicat et très beau dans cette façon qu'a l'auteure de tisser deux récits très éloignés l'un de l'autre mais qui se lient par une langue très subtile et la retranscription d'une même violence à travers sa vie et le sujet de son récit : "En dressant tous ces échos de sa propre vie à partir du récit, elle utilise des mots qui pourraient être utilisés pour parler d'Action directe, mais qui reflètent une certaine réalité de sa propre vie.

Ce qui est très beau, c'est que cet abus dont elle a été victime, elle a tourné autour durant tous ses précédents livres, et toujours de façon très poétique, métaphorique, que ce soit dans "Summer" ou dans le "Crans-montana".

C'est comme si, en enquêtant sur Action directe, elle cherchait à confronter à la réalité dans ce qu'elle a de plus violent en cessant subitement d'utiliser des détours et sa langue poétique, et utiliser une langue beaucoup plus directe, frontale pour parler de cette violence.

En même temps, elle avance dans ces mondes engloutis avec ses doutes, ses fragilités. Elle n'assène rien. Elle évoque les contradictions, parce que certains pourraient l'accuser de complaisance envers les membres d'Action directe en leur redonnant une humanité, en faire des portraits parfois assez sensibles, mais à aucun moment elle ne prend leur défense, elle ne justifie leurs actes. Au contraire, elle raconte à quel point ce qui lui fait le plus peur, c'est de blesser la famille de Georges Besse. Ce qui rend ce livre si touchant, c'est sa fragilité même.

Un "selfie littéraire inconsistant" selon Arnaud Viviant

La seule chose qui a touché Arnaud dans ce livre, c'est "la naïveté de l'auteure" quant aux sources d'études qu'elle a utilisées pour mieux s'imprégner de son sujet et comprendre la réalité d'Action directe : "Il y a quelques années, il y avait une tendance qui a plus ou moins disparu, le selfie littéraire, qui consiste à écrire un livre en parlant parallèlement de quelqu'un de plus célèbre que vous, comme se prendre littérairement en photo avec cette personne. Ici c'est Action directe, dont elle avoue ne rien savoir au départ sur ce groupe terroriste communiste et qu'elle a dû au préalable lire plein de livres pour construire son propre récit qui aurait peut-être mérité un caractère un peu plus consistant quant à son analyse sur Action directe".

Nelly Kapriélan a beaucoup aimé

Ça faisait longtemps que la critique des Inrockuptibles n'avait pas passer un bon moment à la lecture d'un des livres de Monica Sabolo, depuis "Crans-Montana" (2015). Elle salue un très beau livre : "Alors qu'avant elle s'était un peu trop réfugiée dans la métaphore, sans qu'on ne comprenne vraiment quelque chose à ce qui se passait, elle signe cette fois-ci une très belle écriture, très précise. Parfois, on a besoin d'en passer par une autre histoire pour raconter la sienne et le livre me convint car elle exprime comme une vérité qui lui parle. J'aime cette liberté. Ajoutez à cela toute la clandestinité où toute son enfance a été tenue secrète, et qu'elle-même a cachée".

