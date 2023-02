"La vie en autarcie, la montagne" : des jeunes bergères racontent leur métier et pourquoi elles l'aiment

Dans quatre mois, Mathilde sera dans les Alpes suisses ou dans les Pyrénées. Pour la première fois, elle sera responsable d'un troupeau de brebis : "C’est vraiment une course d’endurance, il faut tenir tous les jours pendant quatre mois. J’ai trop envie d’y aller." Cette parisienne de 24 ans étudie dans une école spécialisée à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Ce week-end, comme une quarantaine d’autres jeunes de 16 à 24 ans, elle participait aux "Ovinpiades" au Salon de l’agriculture à Paris. Ce concours est destiné à susciter des vocations. Car d’ici 2030, la moitié des bergers et des éleveurs ovins vont partir à la retraite. Il faut les remplacer et reprendre leurs exploitations.

Quatre mois d'estive en montagne

Mathilde a découvert l'élevage au Népal. Sept mois passés dans une ferme à Moutiers dans les Alpes l’ont confortée dans son souhait de devenir bergère. Elle est à la fois consciente de l’immense travail qu’il l’attend lors des estives, et impatiente d’être la haut dans les montagnes : "Ce qui est aussi dur, c’est de rester, malgré les semaines où tu vas te prendre du brouillard et de la flotte, tu baisses pas les bras, tu ne laisses pas tomber. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez prendre deux jours de congé, mais il ne faut surtout pas laisser tomber l’éleveur. Tu mets un pied sur cette montagne et tu la descends le 1er octobre. Et c’est tout."

Louane, 24 ans, a déjà deux estives à son compteur. Dans le Vercors drômois et en Isère. "Si tu veux être berger, c’est que tu aimes bien la vie en autarcie, loin de la ville, être en montagne", ajoute la jeune femme. Elle témoigne du "vide" ressenti quand elle quitte l'alpage à la fin de l’été : "Après ma première estive, quand je suis descendue de la montagne, j’entendais encore les sonnailles."

La crainte du loup

Ces deux bergères partagent une crainte : la prédation. Elles redoutent une attaque d'ours ou de loup qui décimerait leur troupeau. "Avec le brouillard, c’était stressant de ne pas voir les brebis", se remémore Louane. "Même la nuit on ne s’arrête pas. On dort avec la porte entrouverte." Mathilde complète : "Je n’ai jamais été confrontée à la prédation, et pourtant on entend parler que de ça." Elles ont beau avoir appris à l'école comment gérer une attaque, il y a un monde entre la théorie et la pratique.

Reprendre l'exploitation des parents

30% des éleveurs ovins et des bergers sont des femmes, c’est le métier le plus féminisé de la filière agricole. Marie, 21 ans, a remporté les "ovinpiades" l’an passé. À 21 ans, elle partage son temps entre Clermont-Ferrand, où elle étudie, et le Lot, où elle travaille en alternance. Ses parents habitent à Cabrerets, ils sont également éleveurs, avec 1.500 brebis. Reprendre l’élevage est dans ses plans, "je suis née au milieu des brebis, c’est comme une évidence", dit-elle. Elle préfère continuer ses études avant de se lancer, pour "mieux appréhender les aléas qu’il y a sur une exploitation", comme la sécheresse.

A l'image de Marie, Romain, un lycéen normand de 17 ans, se projette dans l’avenir. Ses deux parents sont éleveurs et l’idée de reprendre l’exploitation lui plaît. Il a le métier dans le sang. La preuve : sans formation, c’est lui qui a remporté les "ovinpiades". "C’est presque normal de prendre le même chemin, normal car on aime ça", raconte le jeune homme. "C’est plaisant de donner à manger aux bêtes, de les voir grandir, de les aider à mettre bas."

Parmi les éleveurs à la retraite dans les prochaines années et qu’il faudra remplacer, il y a Patrick Soury, éleveur en Charente et président du programme Inn'Ovin, chargé de renouveler les générations au sein des élevages : "On est en phase d’y arriver", se réjouit l’agriculteur. "Les derniers chiffres de l’Institut de l’élevage montrent qu’on est quasiment à un départ pour une installation." De quoi péréniser le métier, souffle l'éleveur.