"La vie pour de vrai" de Dany Boon : une comédie prodigieuse de bêtise selon les critiques du Masque

La vie pour de vrai est le huitième film comme réalisateur de Dany Boon. Il incarne ici Tridan Lagache, un fils de GO qui a passé sa vie au Club Med et qui, à 50 ans, décide de démissionner du club de vacances mexicain où il est né pour retrouver l’amoureuse qu’il avait à l’âge de huit ans, Violette. Il débarque à Paris, et s'installe chez Louis, joué par Kad Merad, un demi-frère dont il ignorait l'existence et qui va tenter de se débarrasser de lui en faisant passer une de ses conquêtes, jouée par Charlotte Gainsbourg, pour Violette. Le film a fait un très gros démarrage cette semaine dans les salles.

Eric Neuhoff : « C’est prodigieux de bêtise »

Le journaliste du Figaro a vu ce film épouvantable : "Le film aurait dû s'appeler Club Merde tellement c'est mauvais. C'est épouvantable. Le seul moment supportable, c'est le générique qui est fait de petits films en super 8 datés des années 70, ensuite, c'est la dégringolade totale. C'est prodigieux de bêtise, de vide. C'est étonnant parce que j'ai vu Dany Boon dans une émission où il était malin, drôle avec un sens de la répartie, et il n'y a rien de tout ça dans le film. Pour commencer, l'histoire où le type s'appelle Tridan parce qu'il est né au Club Med, c'est complètement absurde. Et puis la pauvre Charlotte Gainsbourg qui débarque là-dedans, et qu’on oblige à dire des trucs stupides. Elle voit bien que c’est dramatique et elle joue comme ces filles dans la téléréalité scénarisée, ça sonne faux. »

Camille Nevers : « Le film n’a pas de situations »

Pour Camille Nevers : "La vie réelle est décevante, c'est la morale du film, mais La vie pour de vrai est aussi un film décevant. Après les demi-sœurs et demi-frères de Téchiné, on a les demi-frères de Dany Boon, ça fait donc des demi-films. Pendant longtemps, on a eu une tradition de la comédie française avec De Funès, Bourvil, Pierre Richard et Gérard Depardieu avec le principe du clown blanc, et il y avait des scénaristes et surtout des situations. Là, on est entre le vaudeville avec Kad Merad et Dany Boon, et la comédie romantique avec l'apparition de Charlotte Gainsbourg, et finalement, le film n'a pas de situations. À part de mettre des chaussures qui lui font mal aux pieds, il n’y a ni les dialogues, ni les gags, ça ne prend pas. »

Nicolas Schaller : « Des idées de sketchs laborieusement mis en scène »

Pour le journaliste de l'Obs : « À l'échelle de Dany Boon, je trouve que c’est quand même l’un des meilleurs. Il y a des idées de sketch, mais laborieusement mis en scène comme quand il part du resto à chaque fois sans payer, ou l’histoire des chaussures qui lui font mal. C'est un peu amusant, mais ça dure cinq minutes. Dès qu'il y a une situation, du quiproquo, ça devient binaire, simpliste. Charlotte Gainsbourg sauve de temps en temps le film parce qu'elle y va à fond et au premier degré. »

Michel Ciment : « Il y a très peu de bons auteurs de comédies aujourd’hui »

Toute la première partie est abyssale de laideur, de vulgarité. Le côté nunuche du personnage de Dany Boon rend inintéressante toute cette histoire. Ensuite, arrive Charlotte Gainsbourg et là, je dois dire que ça justifie le titre La vie pour de vrai. Elle apporte une fantaisie, un jeu de séduction réel. Mais pourquoi les comédies populaires françaises d'aujourd'hui sont aussi laides à regarder ? Pourquoi y a-t-il aussi peu de mise en scène ? Dans les années 60, il y avait Michel Deville, de Broca, Rappeneau, c'était brillant. Sans parler des grandes comédies américaines qui étaient magnifiquement filmées par Cukor, Wilder. Pourquoi faut-il aujourd'hui que tous ces films soient aussi laids ? Il y a très peu de bons auteurs de comédies aujourd'hui. »