La ville d'Ermont retire le portique de son parc Simone Veil qui faisait trop écho à celui d'Auschwitz

"Au vu de l'ampleur de la polémique née sur les réseaux sociaux", la mairie d'Ermont (Val d'Oise) a retiré le portique d'entrée de son parc Simone Veil, inauguré début septembre. La structure en métal, où était inscrit le nom de la survivante de la Shoah, ressemblait un peu trop à celle du camp d'extermination d'Auschwitz, avec son slogan "Le travail rend libre", devenu symbole de l'horreur nazie.

Une autre enseigne bientôt installée

La ressemblance est d'autant plus malheureuse que Simone Veil est restée plusieurs mois, de mars à juillet 1944 à Auschwitz, et que son frère et ses parents sont morts en déportation. C'est le tweet d'un journaliste ce lundi qui a déclenché une vague d'indignation sur le réseau social. Cette publication a été repartagée près d'un millier de fois.

Dans un communiqué , la municipalité déplore les "commentaires infondés", indiquant qu'"aucune analogie ni 'coïncidence' malheureuse ne doit y être recherchée". Elle assure dans un communiqué qu'elle a consulté "la communauté juive locale", qui "s'étonne de cette polémique, ne voyant elle-même aucune malice dans ce choix architectural". Elle assure qu'une autre enseigne "longiligne, de type bois", sera bientôt installée.

En attendant le portique problématique a été retiré mardi :