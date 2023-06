La ville de Florence veut interdire les locations Airbnb dans son centre historique

Florence dit "ciao" à Airbnb. La municipalité italienne cherche à faire interdire les locations de logements de courte durée afin de "sauver son centre historique". Ces locations ont explosé, près de 11.000 logements étaient proposés à la location à Florence sur Airbnb ce printemps, contre 7.000 en septembre dernier. Cela a aussi fait exploser les loyers, éloignant les Florentins de la ville.

Le maire, déçu par les projets de réglementation au niveau national, a indiqué que de nouvelles règles s'appliqueront dans sa commune. Dans sa proposition, Dario Nardella prévoit de bloquer les nouveaux contrats de location de courte durée et d'offrir des allégements fiscaux pour encourager des installations plus permanentes. "L'urgence pour se loger est devenue la première urgence économique et sociale de notre pays. L'explosion du tourisme de masse a fortement aggravé cette situation, faussant de manière préoccupante le marché immobilier et particulièrement celui de la location", a expliqué le maire.

Crise du logement

Florence est l'une des villes les plus touristiques d'Italie. Comme dans d'autres pays européens, un mélange de bas salaires, de pénurie de biens, de nombreuses locations de vacances et d'une forte inflation, a entraîné une crise du logement. Les bas salaires et les étudiants sont les plus durement touchés en Italie.

Le gouvernement travaille en ce moment sur un projet de loi visant à réglementer le secteur. D'après les médias italiens, ce plan exigerait des propriétaires souhaitant faire de la location touristique d'avoir un code d'identification national afin de suivre et de contrôler les locations. L'amende en cas de refus pourrait aller jusqu'à 5.000 euros. Par ailleurs, les villes les plus touristiques auraient le droit d'imposer un séjour minimum de deux nuits pour les logements situés en centre-ville.

Airbnb n'a pas directement commenté l'initiative du maire de Florence mais a déclaré dans un communiqué qu'elle souhaitait voir "des règles nationales claires et simples" en Italie. "Nous craignons que les propositions concernant les séjours d'une nuit ne violent les lois européennes et nationales, et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement pour discuter d'autres moyens d'avancer", a déclaré l'entreprise.