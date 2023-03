La ville de Montpellier interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT

Le désormais célèbre logiciel conversationnel avait déjà suscité l'inquiétude dans les établissements scolaires ou universitaires, où il a été déconseillé voire interdit - Sciences Po en a par exemple interdit l’utilisation sans mention explicite, et à New York, le site a même été bloqué dans les établissements publics . Cette fois, c’est une collectivité territoriale qui sévit contre ChatGPT : mardi, selon les informations de Midi Libre , l’adjoint au numérique à la mairie de Montpellier a adressé une lettre au directeur général des services concernant l’utilisation du logiciel.

"Nos agents ne sont pas beta-testeurs"

Pour Manu Raynaud, l’adjoint au maire chargé des questions numériques, trop d’incertitudes planent autour de ce logiciel pourtant très utilisé depuis plusieurs semaines. "Nos agents ne sont pas des beta-testeurs", explique-t-il. "Ce n'est pas à eux de tester un produit qui n'est pas terminé, dont on ne connaît pas les limites". "Nous voulons utiliser ChatGPT mais on veut l'utiliser en connaissant la notice et le mode d’emploi", dit-il également.

Parmi ces limites et ces doutes, il y a surtout celles liées à la sécurité des données privés. "Aujourd’hui, nous ne savons pas comment sont traitées les données. Si nous voulons continuer à avoir la confiance de nos administrés, il faut avoir la garantie que leurs données personnelles ne se retrouvent pas sur des serveurs aux États-Unis ou ailleurs", explique-t-il.

Les partenaires de la ville sont aussi concernés

L’adjoint explique avoir écrit à la direction de Microsoft, l’un des plus gros investisseurs de ChatGPT, pour faire part de ses inquiétudes concernant l’intégration prochaine du moteur GPT-4 aux services bureautiques de l’entreprise, comme Teams, Word ou Powerpoint, très utilisés dans les collectivités.

L’interdiction concerne à la fois les salariés de la ville, ceux de la métropole, mais aussi les partenaires qui travaillent avec la ville et la métropole, en particulier lorsqu’il s'agit de l'établissement de contrats. D'abord pour ces mêmes questions de confidentialité, mais aussi parce que "les prestataires pourraient facturer plusieurs jours de travail alors qu’ils n’auraient qu’un simple clic à faire", explique l’élu.