La ville de New York plongée dans la fumée des feux du Canada

Depuis plusieurs semaines, le Canada est ravagé par d'immenses feux de forêts . À l'est, à l'ouest, mais aussi au centre du pays, plus de 3,3 millions d'hectares ont déjà brûlés. Poussée par les vents forts, l'épaisse fumée de ces nombreux incendies a traversé des centaines de kilomètres au nord et la frontière américaine. Ce mardi, les habitants de New York se sont réveillés plongés dans la fumée.

Un homme devant la Skyline de New York et l'East River plongées dans la fumée - Ed Jones

La Statue de la Liberté cachée par la fumée

Difficile d'apercevoir le haut des gratte-ciels new-yorkais, ou même la Statue de la Liberté, tant la fumée était épaisse. Elle a également teinté le ciel d'une couleur orangée, et le soleil est devenu presque rosé, donnant des scènes assez uniques à l'aube mardi matin.

Une forte pollution à New York

Ces fumées venues d'incendies ont fortement dégradé la qualité de l'air new-yorkais. Le site internet de la ville a recensé un pic de pollution depuis mardi. Ce qui a poussé la mairie à recommander aux habitants de limiter leurs déplacements au strict nécessaire.

Les fumées ont traversé des centaines de kilomètres pour atteindre New York © AFP - Lokman Vural Elibol

"Si vous êtes un New-Yorkais avec des problèmes cardiaques ou respiratoires, faites attention quand vous sortez. La fumée des feux de forêts au Canada affecte la qualité de l'air de notre ville. Essayez de limiter les activités extérieures", peut-on lire sur le compte Twitter de la Mairie.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants se sont en effet plaint de cette pollution depuis deux jours. Selon les prévisions américaines, le pic de pollution est passé et devrait redescendre d'ici la fin de la semaine.

Une pollution due notamment aux particules fines dégagée par la fumée. Elle a été si intense que la ville de New York a été la plus polluée au monde le temps d'une journée, comme l'explique le médecin américain spécialiste en santé publique Dr. Lucky Tran sur Twitter. Il conseille également aux habitants de s'équiper d'un masque de protection ou d'utiliser un purificateur d'air.

Toute la journée, la fumée était visible à New York, mais aussi sur l'île de Long Island, au sud de New-York.

Un homme photographie le Chrysler Building à New York © Getty - Gary Hershorn

Au Canada, 413 feux de forêts étaient recensés en début de semaine, dont plus de la moitié considérés comme "hors de contrôle", selon le ministre de la Protection civile. Ces derniers jours, la province du Québec est devenu l'épicentre des incendies, avec une centaine de feux de forêts jugés incontrôlables. "On vit une situation jamais vue, sinon hors du commun, partout sur le territoire québécois", a prévenu François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Une centaine de pompiers français doivent venir en renfort au Canada d'ici la fin de la semaine.