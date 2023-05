Lars Ulrich avant le Stade de France : "C'est la première fois que Metallica va jouer au milieu d'un stade !"

Le stade de France ne sera pas à guichets fermés mercredi et vendredi, mais en deux soirées, quelque 120 000 spectateurs vont faire le déplacement pour applaudir Metallica, qui vient de sortir son 11e album le mois dernier. Sur ces deux soirs, le groupe va donner la part belle à ce tout nouveau "72 Seasons", avec deux concerts au programme, complètement différents l'un de l'autre.

Pour ce 26e concert parisien, Metallica a fait le choix de jouer sur une scène centrale du milieu du Stade de France. A quelques heures de la première date, et entre deux répétitions, nous avons rencontré Lars Ulrich, le batteur et cofondateur du groupe.

FRANCE INTER : L'histoire d'amour entre Metallica et Paris dure depuis presque 40 ans. Vous avez une histoire particulière avec la capitale française...

LARS ULRICH : "On a débarqué ici pour la première fois en février 1984. Depuis, on a on fait des shows incroyables à Bercy, et puis les deux [concerts au] Stade de France en 2012 et 2019. Il y a toujours eu un accueil et une communauté de fans incroyables à Paris. Enfant, je venais ici car mon père, tennisman, jouait à Rolland-Garros. On venait chaque année en mai et juin. J’ai passé beaucoup de temps à Paris et je m’y sens comme chez moi ! Et donc, revenir ici pour deux soirées cette semaine, c'est l’histoire d’amour qui continue !"

Metallica en tournée, c'est une très grosse machine ! Et il y a une nouveauté de taille cette année...

"Le show est vraiment gros et c’est la première fois que l’on joue au milieu du terrain. On l’avait fait dans des salles comme Bercy, mais c’est la première fois dans l’Histoire que Metallica va jouer au milieu d’un stade. C’est terriblement excitant !"

Ce dernier disque semble faire référence à l'adolescence. C'est de cela qu'il s'agit ?

"Pour ce disque, James a décidé de se livrer : d’évoquer ses hauts et ses bas, ses combats de ces dernières années. Le titre "72 Seasons" correspondait bien à l’esprit. D’ailleurs, je crois aussi vraiment que les 72 premières saisons de ta vie influent sur toi et sont déterminantes pour l’adulte que tu seras. Par exemple, dans ma jeunesse, j’étais très solitaire, j’écoutais beaucoup de musique seul, tout le rock que l’on pouvait écouter au Danemark et en Suède au milieu des années 1970 : Status Quo, Deep Purple, Thin Lizzy , Rainbow, AC/DC, et puis le groupe qui ensuite deviendra Iron Maiden. Mais bon, tout ce qui m’arrivait venait d’Angleterre : la musique et le football. Et donc, effectivement, c’est à cet âge que j’ai voulu faire partie d’un groupe. Aujourd’hui, je ne suis pas Lars, je suis Lars de Metallica !"

Auriez-vous pensé que Metallica serait toujours en tournée en 2023 ?

"Jamais je n’aurais pensé que la connexion entre le public et ce style de musique durerait aussi longtemps... C’est fou ! Ça fait 40 ans que nous sommes là. Dans les années 80 on avait 20 ans , les Stones en sont à 50 ans de carrière , personne n’imaginait à l’époque l’impact de cette musique… Regarde les Who qui chantaient "J’espère mourir avant d’être vieux"… Je veux dire, Paul McCartney a 80 ans, et Mick Jagger n’en est pas loin, quant à Bruce Springsteen il fait encore des shows de 3 heures ! En ce qui nous concerne, il semble que les fans deviennent de plus en plus jeunes… C’est la conséquence des réseaux sociaux : le phénomène "Strangers Things" a engendré quelque chose d’incroyable. La série a ressuscité une chanson de 38 ans, "Master of Puppets", et a généré de nouveaux fans de 10 à 16 ans qui se sont mis à crier "Metallica, Metallica" ! C’est une dinguerie et c’est cool !"