Laurent Berger quitte la CFDT : François Hollande salue un "leader syndical tenace"

François Hollande a connu Laurent Berger lorsqu'il était dirigeant du Parti socialiste, puis en tant que président de la République (2012-2017). Il en retient "un leader syndical tenace qui ne cédait pas sur ses positions, et qui était fiable. Une fois que l'accord était conclu, il y avait une grande rectitude".

"Il avait aussi comme qualité de fixer ses lignes rouges, ce qu'il était capable d'accepter", se souvient François Hollande. "Cela ne veut pas dire que pour autant, l'État devait subir ou se soumettre à cette ligne rouge, mais on la connaissait. Et je savais que si on allait au-delà, il y aurait une prise de distance de la CFDT." L'ancien président de la République prend alors l'exemple du projet de la loi Travail, en 2016.

Laurent Berger refusait alors l'instauration d'un barème obligatoire pour les indemnités prud'homales. "Quand, dans la première version, elle n'avait pas été respectée, la CFDT était dans la rue avec les antres organisations syndicales qui contestaient le projet, et quand il y a eu le retour à ce qui était, pour lui, acceptable, il a soutenu le texte", rapporte François Hollande.

"Une ouverture pour la négociation"

Ce dernier souligne aussi la fiabilité et la légitimité de la CFDT, qui est devenue, sous le mandat de Laurent Berger la première organisation syndicale de France. "Dès lors, il était clair que c'était un mouvement responsable. Il y avait une ouverture pour la négociation."

Enfin, politiquement, François Hollande qualifie Laurent Berger de "social-démocrate. Non pas à l'ancienne mais un social-démocrate moderne, qui sait que les sociétés évoluent en fonction des rapports de force et des compromis qu'il faut nouer." Pour autant, il ne le voit pas forcément se présenter à des élections ou entrer en politique. "Je dirais qu'il aime la politique, qu'il s'intéresse à la politique, mais qu'il n'a jamais prétendu faire de la politique au sens de faire de la politique électorale, c'est-à-dire se présenter. Mais on peut faire de la politique sans être candidat à la présidentielle", conclut l'ancien chef de l'État.