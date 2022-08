Lazzi au Théâtre des Bouffes du Nord du 6 au 24 septembre 2022

« Ouverture à l’iris sur la porte fermée du dernier vidéoclub du monde. Avant Netflix, avant Amazon, avant le streaming. Deux hommes rêvaient de cinéma, deux hommes aimaient des films, deux hommes en parlaient volontiers à des clients qui faisaient de leur magnétoscope un fétiche. C’était eux, les Mohicans : un veuf, un divorcé, engloutis sous les VHS et les DVD. Quichotte implosif, Sancho volcanique. Ils s’inventent une nouvelle vie à la campagne, pour se refaire, se reprendre, se retrouver. Retour à la nature et maison hantée : c’est le programme. Car le fantôme d’Orson Welles n’est jamais loin, lui qui veille sur un patrimoine d’images et de sons, de souvenirs amoureux, d’espoirs inouïs. Sous un ciel menaçant, entre lancinement tragique et salves comiques, Lazzi évoque un monde en liquidation, en attente d’un futur sensé. » Fabrice Melquiot

Vincent : Dans chaque film qu’on aime, pour une raison ou une autre, il y a au moins un plan qui réunit toutes les versions de qui le regarde.

Philippe : Un point de rencontre entre soi et soi-même, soi avant, soi après, soi au fil du temps. Toutes les versions de soi et soi-même s’y retrouvent au même instant. Comme si le temps d’un plan, on était réunifié. Alors qu’on passe sa vie éparpillé. En charpie. Un peu de soi ici, un peu de soi-même à l’autre bout de la pièce ou dans une ville qu’on a quittée, dans une femme qui s’est évanouie. Comme des rats, les versions de soi rappliquent, se retrouvent là, rassemblées, parce qu’on a été touché, appelé, happé. C’est un plan à part. C’est un piège. C’est le plus beau des pièges. Qui nous rappelle que le temps ne passe pas. Le temps est là. Il est réalisé. Regarde autour de toi.

« Il y avait ces deux hommes-là, leurs réponses à des questions posées, il y avait l’amitié, une grande idée de l’amitié, une anecdote rapportée par un ami qui travaillait dans le dernier vidéoclub de Suisse, une citation de Godard ancrée dans mes années lycéennes, une maison dans le Morvan, le souvenir de sept moutons que j’ai eu envie de frapper à mains nues et puis quelques films de Rouch, Carax, Welles. Le sujet de la pièce, c’est cette petite pile d’images et de sensations, qui se heurtant finissent par produire un monde.

Je crois pouvoir dire que Lazzi est une comédie. Une comédie minée par l’absence de femmes ; les femmes absentes y écrivent en silence l’histoire de deux hommes abandonnés l’un à l’autre, au seuil de tout. Et au bout du générique final, une question, implicite, planquée : où est le rêve jamais rêvé ? Celui qu’on rêve de cueillir quand on se sent perdu face à la brutalité du réel, face à l’insondable présent. Sans ce rêve vierge de tout rêveur, est-ce qu’on peut recommencer une vie ? » Fabrice Melquiot

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot // Scénographie Raymond Sarti // Musiques Emily Loizeau // Son Sophie Berger // Chorégraphie Ambra Senatore // Lumières Anne Vaglio // Costumes Sabine Siegwalt // Assistanat à la mise en scène Mariama Sylla // Odorama Aglaé Nicolas // Avec Vincent Garanger, Philippe Torreton