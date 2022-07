Le 76e festival d'Avignon toujours plus ouvert vers l'international

Lorsqu'Olivier Py a fait la proposition à Kirill Serebrennikov de mettre en scène cette nouvelle de Tchkhov, il était encore assigné à résidence à Moscou. Il ne savait pas s'il pourrait venir physiquement à Avignon. Un Russe pour ouvrir le festival, et pour le conclure, Olivier Py a invité un groupe de rockeuses ukrainiennes réfugiées en France. Pour sa dernière édition en tant que directeur il souhaite ancrer le festival dans l'actualité. "Nous avons essayé de concevoir un festival qui ne soit pas uniquement une liste de spectacles mais qu’il soit l’image du monde qui respire, parce que on ne pourra pas changer le monde" explique Olivier Py. "On n’arrêtera pas d’ici l’invasion Russe en Ukraine. Mais pendant trois semaines dans cette ville, on aura fait du théâtre pour essayer de penser ensemble à la violence du monde qui, cette année, est absolument inouïe."

Olivier Py passera la main le 27 juillet à Tiago Rodrigues, futur directeur du Festival d'Avignon, il souhaite que cette dernière édition soit un feu d'artifices. "En dépit de tout ce que j’ai pu dire, de cet état de commotion en Europe et en Ukraine, je la trouve assez joyeuse cette 76e édition avec une énergie retrouvée post Covid, même si on est toujours dedans et toujours en danger sur le sanitaire, mais en tout cas, on a envie de revivre. Et cette envie de revivre s’exprime fortement sur les plateaux et particulièrement dans la jeunesse qui fera le théâtre de demain."

Publicité

Elle s'exprime aussi par un large focus sera aussi consacré à l'Afrique du Sud et au Liban avec notamment la chorégraphe de Soweto Dada Masilo, qui va enfin présenter son spectacle Le Sacrifice, dont la tournée a été annulée deux fois. Ou le chorégraphe Amala Dianor qui a travaillé avec des danseurs dans un township. Et puis comment continuer de faire exister la culture au Liban ? Plusieurs artistes viendront témoigner de la difficulté de créer dans un pays miné par la récession et par les crises à répétition.