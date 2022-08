Le Baltic Leader, un navire russe bloqué par la France à Dunkerque bientôt à court de carburant

Depuis près de six mois, et le début de l'invasion russe en Ukraine, un navire est bloqué par la France : le Baltic Leader, un bateau de commerce "fortement soupçonné d'être lié à des intérêts russes visés par les sanctions" européennes prises contre Moscou, avait expliqué Paris le 26 février.

D'abord bloqué à Boulogne-sur-Mer, le navire est arrivé il y a deux semaines à Dunkerque, dans une partie isolée du port. Un officier s'avance avec un sac de courses à la main : il revient de la ville et fait partie des 12 membres d’équipage du navire. L'homme explique être venu il y a deux mois relever ses collègues, le premier équipage qui était resté bloqué en France.

"On reste là et on attend les ordres"

Les journées lui semblent longues sur un bateau immobile : "On préfère travailler en mer, c’est sûr. Mais bon, on reste en service. Tout le monde aimerait savoir ce qu’il va se passer. Maintenant, on attend les informations. Heureusement on a changé l’équipage. On est plus frais."

A bord, l’adjoint du capitaine dirige l'équipage. "La vie à Dunkerque, ça peut aller. C’est une ville silencieuse…Mais une belle ville. On garde le navire dans un bon état. Tous les mécanismes fonctionnent, toute la maintenance est effectuée." Il garde l'œil sur une jauge : celle du carburant, bientôt à zéro. Avec les sanctions le navire n’a pas le droit de refaire le plein.

"Si personne ne nous approvisionne en carburant, dans une semaine le générateur s’arrête, plus de lumière", alerte-t-il. "Personne ne sait de quoi l’avenir sera fait, ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois…On reste là et on attend les ordres en faisant notre travail". La société française chargée en théorie d’approvisionner le navire a saisi le gouvernement et la préfecture. En attendant, un seul mot d’ordre à bord, économiser le carburant avant - peut-être - une autorisation.