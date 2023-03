Le biopic littéraire d'Emily Brontë (avec Emma Mackey) divise Le Masque & la Plume

Une version très romancée de la vie d'Emily, la sœur cadette de Charlotte et d'Anne, la fille du pasteur Patrick Brontë. Un film qui attribue à Émilie une love story avec le vicaire du village, dont tout porte à croire qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. Un récit plus fidèle quand il montre la grande complicité entre Émily et son frère Branwell. Tout cela traité avec le souci d'exalter la nature du Yorkshire et de respecter à l'intérieur le clair-obscur des chandelles pendant environ 2h10.

Xavier Leherpeur déplore une surexaltation romantique à l'anglaise qui étouffe l'histoire du personnage

Pour le chroniqueur ciné de France Inter, le film enfonce beaucoup de clichés sans vraiment raconter quoi que soit d'Emily Brontë : "Le problème, c'est que ce film passe après le film d'Andrea Arnold en 2011 qui avait signé l'adaptation magistrale et sombre des "Hauts de Hurlevent", qui sentait la terre ou encore après Kate Bush qui, en une chanson, avait immortalisé l'œuvre d'Emily Brontë. C'est un biopic littéraire qui passe son temps à romancer et qui mise sur une espèce de surexaltation romantique à l'anglaise sans qu'à aucun moment, il n'y ait de fil conducteur dans le récit. L'interprétation d'Emma Mackey est très bien".

Pour Eva Bettan, le film ne raconte pas grand chose de l'héroïne

Pour Eva, ce n'est rien de moins qu'un film au récit archi conventionnel : "La seule source de malheur conférée au personnage, c'est une relation quasi-incestueuse avec son frère et une histoire d'amour assez ennuyeuse avec le vicaire dont on se fout… Le film use de ressorts un peu émoussés. Au fond, elle ne dit rien de plus que c'était une femme asociale. Le livre arrive à la fin posé là comme si elle avait écrit en une nuit, ce qui au final n'apporte pas grand-chose".

Un mélo littéraire qu'Eric Neuhoff a trouvé plutôt vivant et agréable

Pour Eric, le film et la manière dont la réalisatrice a adapté à sa façon le récit de cette autrice fonctionne plutôt bien : "C'est un film très classique, un mélo comme on en fait depuis toujours, certes un peu long, chargé d'afféteries, de ralentis, de cavalcades sous la pluie dans les champs, des petits paysages à la Malick, mais je n'ai pas trouvé ça désagréable pour autant. Ce n'est pas un biopic, la réalisatrice imagine simplement comment Emily Brontë a construit son chef d'œuvre. Elle adapte sa propre version de cinéaste".

Michel Ciment a adoré !

Le critique de la revue Positif recommande cette adaptation qu'il a trouvée très émouvante tant du point de vue de l'interprétation que dans l'énergie scénaristique : ""Les Hauts de Hurlevent" ont essuyé beaucoup de mauvais résultats à l'écran, à part l'adaptation de Luis Buñuel qui avait fait une très belle version "Démolir le vent" (1954) ou encore celle d'Andréa Arnold (2021) puis le film de Jacques Rivette (1985). Mais ce film est plein de vivacité, de fougue ! Ça ressemble à un biopic et je trouve très belle l'idée de faire une vie d'Emily Brontë dans le style des "Hauts de Hurlevent". Non pas que le roman soit un décalque de sa vie, mais le roman a beaucoup de rapport avec ce qu'elle a vécu. Elle a écrit un seul livre qui a été un chef d'œuvre. Sans compter que le film est porté par une interprète absolument merveilleuse, une mise en scène très vive, une très belle photographie, un sens de la nature que seuls les Anglais ont dans leur littérature, mais pas toujours dans leur cinéma".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Emily" de Frances O’Connor 7 min France Inter

