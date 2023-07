Le Blanc-Mesnil annule des animations estivales pour "payer les dégâts des émeutes"

"Annulation de Beach Mesnil et du feu d'artifice du 13 juillet". L'information a été affichée sur tous les abribus du Blanc-Mesnil, commune de 58 000 habitants en Seine-Saint-Denis. "Au regard de l'ampleur des dégats causés lors des émeutes* [consécutives à la mort de Nahel , NDLR], Beach Mesnil est annulé cette année. Les équipements municipaux seront réparés avec les économies réalisées", précise l'affiche.

Pas de plage éphémère ni de feu d'artifice

Le même message figure sur le site internet de la municipalité Libres! (mouvement créé par la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France Valérie Pécresse). La plage éphémère, avec du sable et des bassins d'eau, devait proposer comme chaque année, au sein du parc Anne-de-Kiev, de nombreux loisirs et activités culturelles. Elle était prévue pour trois semaines, du 15 juillet au 6 août.

"Inauguré en 2014 par Thierry Meignen, ce grand rassemblement accueille plus de 2 500 personnes par jour, en juillet et en août", précise la commune. Justement, Thierry Meignen, sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, a expliqué sur son compte Twitter annuler la "fête nationale du 13 juillet afin d'éviter de surcharger le travail des forces de l'ordre".

Les habitants ne comprennent pas

Cette décision, les habitants ont bien du mal à la comprendre, d'autant que le sable de la plage a déjà été livré sur place, mais il n'y aura pas cette année ni trampoline, ni transats ou piscine extérieure. Pourtant de nombreux enfants viennent ici chaque été : "Je nageais, je jouais avec le sable. Il y avait même quelque chose pour faire du judo. Là je suis déçu, j'ai la rage c'est injuste" , expliquent trois amis d'une dizaine d'années. "C'est clairement déguelasse et injuste. Il n'y a aucun lien entre les émeutes et "Beach Mesnil". C'était la plus grosse occupation de l'été" , ajoute une maman.

Une décision démago que dénonce aussi Katia Gomez, élue communiste de l'opposition. "Ici vous avez beaucoup d'enfants qui ne vont pas pouvoir partir en vacances mais aussi des retraités, donc on déplore ce qu'il s'est passé, les dégradations, mais ce n'est pas une raison pour pénaliser l'ensemble de la population."

"Insupportable", "double peine", "désastre"

Sur les réseaux sociaux aussi, de nombreux internautes ont fait part de leur indignation, à commencer par plusieurs personnalités politiques. "On 'punit' toute la population, dont la moitié ne part pas en vacances. Insupportable ! Double peine pour les classes populaires !", a réagi le sénateur communiste du département, Fabien Gay.

"On sait bien que dans les quartiers populaires, le droit aux vacances est rare. On annule une initiative qui procure de la joie à une population déjà affaiblie", a regretté auprès de l'AFP la députée de la circonscription, Soumya Bourouaha (PCF). " Au Blanc-Mesnil, le maire LR Jean-Philippe Ranquet met en place les punitions collectives en sanctionnant des enfants, pour beaucoup précaires, qui ne peuvent pas partir en vacances" , s'indigne également un internaute.