Mobilité Le boom du vélo se confirme depuis la crise du Covid Par Agnès Soubiran, La rédaction numérique de France Inter

Rangées de vélos dans les rues de Bordeaux (photo d'illustration) © AFP - J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE

Le Crédit Mutuel lance ce lundi un prêt à taux zéro pour l'achat d'un vélo, avec jusqu'à 6 000 euros pour un modèle électrique ou non. La dernière initiative en date à témoigner du succès de la petite reine : on compte plus de 20 millions de cyclistes en France, dont 5 millions au quotidien.

C'est un de ces marchés qui a, contrairement à beaucoup d'autres, été largement aidé par la crise du Covid : 25% de hausse pour le marché du cycle en 2020, puis une croissance qui se ralentit, mais reste autour de 7% par an. Le chiffre d'affaires dans le domaine dépasse actuellement les 3,5 milliards d'euros. Le marché a été boosté par les vélos à assistance électrique : il s'en est vendu 738 454 l'année dernière, pour un prix d'achat moyen de 1965 euros. Un marché qui a vu arriver petit à petits de nouveaux acteurs, comme l'allemand Winora, qui a séduit plus de 50 000 utilisateurs français. Enfin, autre élément qui favorise cet essor, le fait que ce soit un marché où la seconde main existe depuis longtemps : que ce soit chez les grandes enseignes (comme Decathlon), sur des sites de ventes entre particuliers (comme Le Bon Coin), ou les sites spécialisés (comme Sporteed, Barooders ou Campsider). Publicité Des aides financières cumulables Autre catalyseur de cette bonne santé du marché du vélo, les aides financières à l'achat ou pour les trajets domicile travail. Si vous êtes salarié, vous pouvez bénéficier du forfait mobilité durable (soit 700 euros max par an), anciennement "indemnité kilométrique vélo". En fonction de vos revenus, vous pouvez aussi bénéficier d'un bonus pour l'achat d'un vélo électrique ou cargo : jusqu'à 400 euros. Ou d'une aide à la conversion, si vous vous séparez de votre véhicule à moteur : jusqu'à 3000 euros. Ces aides ont été prolongées jusqu'à la fin de l'année, et sont cumulables avec celles des collectivités locales. Un succès qui n'a pas que des points positifs : la multiplication des vélos entraine aussi des problèmes de sécurité, liés notamment au manque de pistes cyclables hors agglomération, et aux pistes saturées dans les grandes villes.

