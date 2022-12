Le Brésilien Pelé, mythe du football mondial, est mort

Il portait le numéro dix et il s'appelait Edson Arantes do Nascimento, mais tout le monde l'appelait Pelé. Lui-même n'a jamais su pourquoi, quand et comment on l'avait affublé de ce surnom. Le roi Pelé, qui est mort jeudi soir, reste désormais sa légende, lui dont le nom fera briller encore longtemps des étoiles dans les yeux des amateurs de ballon rond. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans, a annoncé sa fille sur Instagram .

"Nous t'aimons à l'infini"

"Nous t'aimons à l'infini, repose en paix", a écrit Kely Nascimento sur Instagram, une publication illustrée d'une photo des mains jointes de membres de sa famille posées sur celle de l'ancien footballeur à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, où il avait été admis il y a un mois.

L'hôpital a précisé dans un communiqué que le décès avait été causé par "une défaillance de multiples organes". L'annonce de sa mort est un choc pour tous les amateurs de football, onze jours après la fin de la Coupe du Monde au Qatar, et un peu plus de deux ans après celle de Diego Maradona. La veillée funèbre aura lieu lundi et l'enterrement mardi à Santos

Atteint d'un cancer du côlon, Pelé avait été hospitalisé fin novembre en soins palliatifs, selon la presse brésilienne. Avec trois titres de champion du monde (1958, 1962, 1970), il est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de tous les temps.

"Il a fait du football un art"

Une pluie d'hommages s'est abattu sur les réseaux sociaux quand la nouvelle est tombée. Le président élu du Brésil Lula a a estimé dans un thread sur Twitter que "jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui".

"Il a fait du football un art", a dit le Brésilien Neymar sur Instagram. De son coté, l'Argentin Messi, nouvellement champion du monde, a écrit "Repose en paix, Pelé" sur Instagram.

Son collègue du PSG, Kylian Mbappé a assuré quant à lui que l'héritage de Pelé ne serait jamais oublié.

Plus loin des terrains de football, l'ancien président américain Barack Obama a estimé que "Pelé était l'un des plus grands à avoir jamais joué au beau jeu". "Le Jeu. Le Roi. L'Eternité", a tweeté pour sa part le chef de l'Etat français Emmanuel Macron.

Un buteur de légende

Pelé est né en 23 octobre 1940 à Tres Coraçoes, au nord de Rio de Janeiro, fils d'un ex-footballeur amateur. Il intègre le Santos FC en 1956 et marque un but dès son premier match professionnel, alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Un an plus tard, il joue sous les couleurs du Brésil, qui remporte sa première étoile mondiale en 1958. Du haut de son 1,73 m, Pelé, lui, écrit sa légende à coup de crampons.

Le 2 août 1959, l'attaquant signe ce qui est resté comme son plus beau but. Alors que Santos affronte l'Esporte Clube Juventude de São Paulo, il part de son camp pour lober successivement quatre adversaires, dont le gardien et marquer de la tête. Si à l'époque, ce chef d'œuvre footballistique n'est pas filmé, il a été reconstitué à l'aide d'images de synthèse et grâce aux témoignages des participants.

En 20 ans de carrière, combien de buts inscrits ? 1283, si l'on en croit l'intéressé. La Fifa, elle, ne retient que ceux inscrits lors des matchs officiels, soit 767. Durant sa carrière, Pelé aura réussi six quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés, dont un contre la France en 1963 à Colombes.

Il a soulevé trois fois la Coupe du monde

Il a disputé avec le Brésil quatre Coupes du monde. Il en a remporté trois, la première en 1958 en Suède, durant laquelle il marque deux buts en finale, alors qu'il n'a que 17 ans. Il dispute aussi la deuxième en 1962 au Chili et la troisième en 1970 au Mexique.

C'est son chef d'œuvre, le moment où Pelé est sacré roi. Le roi Pelé. Il a alors 29 ans. Le Brésil l'emporte en finale 4-1 face à l'Italie. Pelé marque le premier but de la tête. Il est alors le meneur de jeu d'une équipe de rêve, la plus belle, la plus prestigieuse de tous les temps. Il y côtoie notamment Carlos Alberto, Gérson, Tostao, Rivelino ou Jairzinho. Il prendra sa retraite internationale un an plus tard, après avoir marqué 77 buts avec la Seleção.

Pelé, c'est aussi l'homme d'un club. Un seul, le FC Santos, son club de cœur. Là où il a débuté sa carrière. Malgré de nombreuses sollicitations, il ne l'a jamais quitté. Il y est resté de 1956 à 1974. Pelé a tout gagné avec Santos : six titres de champion du Brésil, deux Coupe intercontinentale et deux Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions en Europe.

Une fin de carrière aux États-Unis

En 1975, Pelé sent que sa carrière est en train de décliner. Il n'a plus rien à prouver, alors le génial Brésilien, attiré par l'appât du gain, quitte son pays pour les États-Unis où il va défendre les couleurs du Cosmos de New York en compagnie, entre autres, de Franz Beckenbauer. Le football n'était là-bas à cette époque qu'à ses balbutiements. Pelé ne s'est rendu aux États-Unis sans autre motivation que de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Mais il assume.

Il accepte aussi d'être la tête d'affiche d'un sport en plein essor, baptisé le soccer. Pelé mettra un terme à sa carrière le 1ᵉʳ octobre 1977, 22 jours seulement avant ses 37 ans. Pelé quitte la scène, non sans avoir marqué un dernier but sur un coup franc à la fin du match. Pelé est porté en triomphe, puis il prend le micro pour s'adresser aux spectateurs. Il n'a qu'un seul mot alors dire " Amour ". Ses adieux sont suivis par 700 millions de téléspectateurs.

Après sa retraite, il s'engage dans des actions humanitaires, notamment pour l'Unicef. Il mène également une brève carrière politique en tant que ministre des Sports au Brésil, entre 1995 et 1998.