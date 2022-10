Le budget va doubler pour lutter contre les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur

"Sans oui, c’est interdit". Voici le nouveau slogan de la campagne de communication lancée par le gouvernement ce week-end. La ministre de l’Enseignement supérieur détaille la suite du plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités. Dans une interview au Parisien , Sylvie Retailleau promet un doublement du budget, avec une enveloppe de 3,5 millions d’euros l’année prochaine. Des associations et des écoles vont recevoir des subventions pour mettre en place des actions de formation et de sensibilisation.

Depuis la rentrée, des milliers d’étudiants participent à des week-ends d’intégration, où des agressions peuvent avoir lieu. 140.000 jeunes seraient concernés chaque année par des violences sexuelles ou sexistes, soit 4% de la population étudiante.

Publicité

Un budget de 3,5 millions d’euros

"On se rend compte qu'il y a un réel besoin d'action, de formation et nous allons donc doubler le budget consacré chaque année à ce plan", explique la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui constate une "réelle prise en compte de ces problématiques dans les établissements qui font preuve de responsabilité". Le budget devrait ainsi passer de 1,7 à 3,5 millions d'euros annuels. Cet argent permettra par exemple de verser des subventions à des associations comme l’Anestaps (Association nationale des étudiants en sports). "Elle va mettre en place, en cas de festivités, des ‘safe places’, des lieux sûrs et sécurisés avec des personnes relais", affirme l’ancienne présidente de l’université Paris-Saclay.

Concrètement, "si une personne, pendant la soirée, se sent harcelée, elle pourra se rendre dans ce lieu où il y aura une personne qui pourra l’écouter et l’orienter", détaille Sylvie Retailleau. "L’association déploie aussi avec les barmen le dispositif des ‘angel shots’. Lorsqu’une jeune femme commande ce faux nom de boisson au bar, la personne derrière le comptoir sait qu’il s’agit d’un nom de code pour un appel à l’aide."

Des cellules de signalement en cours de création

Sylvie Retailleau précise : "des sessions de formations ont été lancées et des cellules de signalement se constituent et se déploient dans la plupart des universités et des grandes écoles". Deux inspecteurs généraux sont mobilisés à plein temps. Depuis l’an passé, 900 personnes ont été formées, des étudiants, des enseignants, du personnel des universités.

Pour Emanouela Todorova, fondatrice de l'association DBSP (Dis bonjour sale pute), "les formations sur le terrain" sont primordiales. "L'affichage, on sait très bien que ce n'est malheureusement pas toujours très bien vu, et pas toujours affiché au bon endroit dans les établissements". "C'est bien de la faire cette campagne, mais il y a encore des marches pour arriver en haut de l'escalier."

Des centaines d'agressions sexuelles avaient été révélées l'an dernier par des rapports internes dans plusieurs grandes écoles, dont CentraleSupélec ou Polytechnique, et plusieurs enquêtes pour viols ont été ouvertes en juin par le parquet d'Evry.