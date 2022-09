Le Cabaret de l’exil – Irish Travellers au Fort d’Aubervilliers du 18 oct au 31 déc 22

Bartabas a inventé une forme inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art équestre, danse, musique et comédie. Écuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, scénographe et réalisateur, il installe sa compagnie, le Théâtre équestre Zingaro , au fort d’Aubervilliers.

Pour le deuxième volet du Cabaret de l’exil , Bartabas explore l’univers des Irish travellers ; nomades d’origine irlandaise en exil dans leur propre pays. Ce peuple voyageur affirme sa propre identité fondée sur l’amour du cheval et une culture musicale de tradition orale singulière. Ils aiment se réunir autour d’un feu pour chanter, se raconter des histoires et se donner des nouvelles des derniers événements. Pour eux, la musique n’a pas pour but de simplement divertir mais fait partie intégrante de leur identité et permet la diffusion des traditions à travers les générations.

Cabaret de l'Exil- Irish Travellers - Hugo MARTY

La communauté des Travellers est issue d’une séparation avec les Irlandais sédentaires qui remonterait au XVIIe siècle. Cette minorité ethnique, reconnue en 2017, reste pourtant ignorée par les archives historiques et littéraires irlandaises.

Bien que communément appelés Travellers, ils se nomment eux-mêmes Pavees et sont aussi appelés Tinkers c’est-à-dire « étameurs », de l’anglais tin, étain, en raison de l’artisanat traditionnel sur étain auquel ils se livraient au Moyen Âge. Leur langue est un dialecte dérivé du galéique moyen que seuls les initiés comprennent. Cette langue est appelée indifféremment « shelta », « cant » et aussi « gammon » et n’est pas enseignée à l’extérieur de la communauté.

Cabaret de l'Exil -Irish Travellers - Hugo MARTY

Les Irish Travellers voyagent par groupe de trois ou quatre familles et sillonnent les routes à cheval ou dans des caravanes tirées par des chevaux. La race favorite des Travellers est celle des Piebolds également appelés Irish Cob, Gyspy Cob, Gypsy Vanner et Tinker. Celui-ci tient une place importante dans leur mode de vie et ils se rassemblent régulièrement à l’occasion de foires aux chevaux notamment celle d’Appleby.

Pour célébrer ce mode de vie, symbole de liberté et de diversité, Bartabas invite pour l’occasion des musiciens irlandais ainsi que Thomas McCarthy, chanteur et conteur issu de cette communauté, à se joindre à sa tribu mi-hommes mi-chevaux.

« Je viens de l’ancienne famille de Travellers des McCarthy, qui se sédentarisa à Birr dans le comté d’Offaly. Mon grand-père maternel était le vieux Johnny McCarthy (un grand chanteur, compositeur, et seanachie [conteur gaélique]), et ma grand-mère était Helen Delaney de Kilkenny. Elle était également une grande chanteuse capable de chanter les « grandes » chansons auxquelles beaucoup d’autres chanteurs ne s’essaieraient même pas !

Chanter était chose répandue parmi les anciens Travellers de la famille McCarthy, mais malheureusement il semble que je sois le seul de ma génération qui chante encore régulièrement les vieilles chansons. J’ai l’espoir que parmi les descendants d’autres vieilles familles de travellers comme les Cassidy, les Driscoll, les Keenan, Doherty et Delaney, dont beaucoup sont de très bons chanteurs, certains se mettent à chanter à nouveau les vieilles chansons de leur famille. Sinon, beaucoup des vieilles chansons connues seulement dans leurs familles seront perdues à jamais ». Thomas McCarthy

Une invitation au voyage à découvrir fraternellement autour d’un verre aux saveurs irlandaises, Fort d’Aubervilliers au Théâtre équestre Zingaro toujours réinventé.

Cabaret de l'Exil - Irish Travellers - Hugo MARTY

►►► Distribution

Scénographie, conception et mise en scène : Bartabas

Assistante à la mise en scène : Emmanuelle Santini

La troupe :

Chanteur : Thomas McCarthy

Musiciens : Gerry O’Connor (violon), Loic Blejean (Uilleann pipes), Ronan Blejean (accordéon), Jean-Bernard Mondoloni (bodhrán et piano)

(violon), (Uilleann pipes), (accordéon), (bodhrán et piano) Artistes : Bartabas, Henri Carballido, Sébastien Chanteloup, Michaël Gilbert, Mickaël G. Jouffray (danseur), Manolo Marty (artiste force), Perrine Mechekour, Théo Miler, Bérenger Mirc, Leonardo Montresor (corde volante), Fanny Nevoret, Paco Portero, Bernard Quental, Emmanuelle Santini, Alice Seghier, Cheyenne Vargas, Dakota Vargas, David Weiser

(danseur), (artiste force), (corde volante), Chevaux : Angelo, Conquête, Corto, Dan, Dicky, Dragon, Famine, Guerre, Guizmo, Homer, Misère, Posada, Raoul, Ted, Totor, Tsar, Ultra, Oberon, Olimpo, Quijo, Schlimak, Zurbarán, la mule et l’âne.

et Responsable des écuries : Mickaël Gilbert

Soins aux chevaux : Bérenger Mirc, Sarah Sefraoui, Caroline Viala

Création costumes : Antonio De Jesus

Réalisation Costumes : Lottie Brazier, Antonio De Jesus, Angélique Groseil, Nicolas Maynou

Habilleuse : Isabelle Guillaume

Accessoiriste : Sébastien Puech

Masques : Cécile Kretschmar

Charrette Tonneau : Max Barnabé, Erwan Belland

Directeur Technique : Hervé Vincent

Son : Juliette Regnier

Lumière : Clothilde Hoffmann

Techniciens plateau : Pierre Léonard Guétal, Julie-Sarah Ligonnière

Technicien de maintenance : Ouali Lahlouh

Photos : Hugo Marty, Alfons Alt

Source Théâtre équestre Zingaro