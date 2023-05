"Le cadran de la destinée" : on a vu en avant-première le dernier épisode des aventures d'Indiana Jones

Il ne sortira au cinéma que le 28 juin, mais une poignée de chanceux l'ont vu jeudi soir en avant-première mondiale au Festival de Cannes. Événement ultra-attendu par les fans de la saga, "Indiana Jones : Le cadran de la destinée" sort quinze ans après le dernier volet des aventures du célèbre héros campé par Harrison Ford, qui s'est vu décerner jeudi une Palme d'Or surprise .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Humour et rythme effréné

Pour son dernier tour de piste, Indiana Jones ne déçoit pas : à 80 ans, Harrison Ford s'est dépassé, toujours prêt à courir sur un train ou à sauter en parachute, comme dans la scène d'ouverture spectaculaire qui donne d'emblée le ton de ce 5e volet, conduit pendant deux heures et demie à un rythme effréné... et avec beaucoup d'humour.

Publicité

Indiana Jones, certes, a vieilli, mais James Mangold, qui succède à Steven Spielberg derrière la caméra, s'en amuse dans des scènes de flash-back visuellement réussies. Mais pour l'archéologue, l'aventure est une drogue dure, et le héros, même usé et proche de la retraite, se retrouve une nouvelle fois embarqué dans un voyage autour du monde.

Les personnages réussis de Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge,

Dans ce cinquième film, c'est un cadran aux pouvoirs magiques qui est au coeur des attentions, convoité par un Mads Mikkelsen formidable en scientifique nazi obsédé par Archimède et par les mathématiques. Plus réussi encore, le personnage de la nièce d'Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge, qui apporte au film beaucoup de fraîcheur et de modernité, n'hésitant pas à bousculer parfois l'aventurier, à travers des clins d'oeil et des références à son caractère, ou à son célèbre chapeau.

Après quinze ans, une page se tourne, avec de l'émotion... et surtout dans le respect d'un personnage qui séduit toujours les fans.