Le cahier de vacances féministe pour toutes et tous a fait son apparition sur la plage

Dans l'émission "Un monde nouveau", Faustine Kopiejwski, rédactrice en chef du média féministe Cheek, est venue, dans sa chronique, nous dire tout le bien qu'elle pensait des cahiers de vacances féministes.

À lire aussi : Antonio Casilli et Manon Fleury Écouter plus tard écouter 47 min

Chronique

"Jusqu'ici, dans le sac de plage des féministes en vacances, Simone de Beauvoir côtoyait un tube de crème solaire. Alors que Virginie Despentes se retrouvait prise en sandwich dans une paire d'espadrilles.

Publicité

À lire aussi : Virginie Despentes Écouter plus tard écouter 49 min

Il y avait une certaine incongruité à faire cohabiter ses profondes réflexions sur le genre avec tous ces objets un peu triviaux. Ou alors, pire, on laissait ses convictions chez soi et on craquait à la gare pour un bon vieux magazine féminin avec son paréo sous blister et ses recettes spéciales 'Bikini Body'. Heureusement, le féminisme est désormais compatible avec la saison des churros grâce à ces cahiers de vacances féministes.

Qu'est-ce alors qu'un cahier de vacances féministe ?

C'est un cahier de vacances, exactement comme ceux de notre enfance, les passeports Nathan ou autre. Sauf qu'au lieu de faire le point sur vos capacités en multiplications, ça vous permet de savoir si, question féminisme, vous êtes plutôt niveau CE2 ou terminale. Le cahier de vacances pour adultes, ça existe depuis longtemps, mais l'émergence du thème féministe est plutôt récente et on trouve désormais plusieurs titres en rayon.

Concrètement, qu'est ce qu'il y a à l'intérieur comme exercices ?

J'ai pu en feuilleter plusieurs, comme celui des Éditions du Cerf, intitulé La femme dans tous ses états, ou celui de la newsletter, 'Sorocité', qui est publié chez Hachette et qui s'appelle tout simplement Le cahier de vacances féministe . Leurs approches sont très différentes sur le fond, mais s'organisent de la même manière. Il y a les incontournables mots croisés, des rébus, un peu d'histoire, des devinettes, des quiz, des tests ou même du côté du Cahier de vacances féministe, une dictée, mais en écriture inclusive, évidemment.

À lire aussi : Quiz autour de l’écriture inclusive Écouter plus tard écouter 5 min

Un aspect régressif revendiqué

C'est assez régressif et c'est totalement assumé. Pour Elsa Pereira, qui est rédactrice en chef du Cahier de vacances féministe, l'idée était de faire de la pédagogie féministe, mais de façon accessible à toutes et tous et surtout avec un peu de légèreté."