Le calvaire de centaines de Chinois, privés de WeChat pour avoir relayé une banderole anti-Xi Jinping

En plein Congrès du Parti communiste, les autorités chinoises ne plaisantent pas avec tous ceux qui relaient sur les réseaux sociaux des critiques contre le régime . Après les banderoles appelant à renverser Xi Jinping installées la semaine dernière sur un pont routier de Pékin, c’est une censure massive qui s’est abattue sur le net.

"Elle a perdu 4.000 contacts et tous ses clients"

Lorsque les premières photos des banderoles ont commencé à circuler sur les réseaux, beaucoup de Chinois, étonnés par cette manifestation, ont aussitôt échangé des commentaires avec leur amis et partagé les photos. C’est le cas de cette femme à Shanghaï. La censure est parvenue à repérer sur son WeChat une photo des banderoles envoyée pourtant dans une conversation privée.

Publicité

C'est son mari qui raconte : " Quelques heures après l’envoi de la photo, la fonction sociale du Wechat de ma femme a été bloquée de façon permanente. C’est-à-dire qu’elle ne peut plus voir les messages que ses amis lui envoient, et elle ne peut pas non plus leur écrire."

Elle utilisait ce compte depuis plus dix ans. Elle a perdu "les 4000 contacts qu’elle avait à l’intérieur, ses anciens collègues, ses amis et surtout ses clients d’affaires, avec qui elle ne peut plus entrer en contact". "L’ impact sur sa vie et son travail est très important. Aujourd’hui, elle regrette, car elle savait que cela pouvait se produire", regrette son mari. La censure a frappé à l’aveugle, en sanctionnant des mots clés. La moindre allusion, même involontaire aux banderoles a entrainé le blocage des comptes.

Impossible de faire ses courses ou d'entrer dans un bâtiment public

En Chine, sans accès à Wechat, la vie devient rapidement impossible. Le réseau social est nécessaire pour faire ses courses, payer à la caisse du supermarché, prendre un taxi ou encore pour montrer son code sanitaire afin d'accéder à un bâtiment public. Dans ces conditions, ces derniers jours, des dizaines de Chinois désemparés ont présenté leurs excuses, suppliant Wechat de rétablir leurs comptes, promettant de respecter à l’avenir les consignes des autorités. "Je ne posterai plus de photos inappropriées" écrit un internaute. La femme de Shanghai elle ne peut plus communiquer avec ses parents. Elle a tenté à deux reprises de récréer de nouveaux comptes Wechat qui ont immédiatement été censurés.