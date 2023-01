Le "Caravage" de Michele Placido : "la daube absolue" du début de l'année selon Le Masque

Le film résumé par Jérôme Garcin

Le biopic que consacre l'acteur et réalisateur italien Michele Placido au Caravage, incarné ici par Riccardo Scarmarcio avec également Louis Garrel et Isabelle Huppert. On est en 1609, un an avant sa mort, à 38 ans, il était accusé du meurtre d'un aristocrate. Le Caravage s'est réfugié à Naples, mais il veut obtenir la grâce de l'Église pour revenir à Rome. Apprenant que le peintre subversif et amoral utilise des prostituées, des voleurs et des vagabonds comme modèle pour ses tableaux, le pape Paul V fait mener une enquête sur le peintre par un inquisiteur qui s'appelle L'ombre (Louis Garrel). Isabelle Huppert incarne la marquise Constanza Colonna, la protectrice du Caravage.

Xavier Leherpeur déplore "une daube absolue"

Le critique de 7e Obsession n'hésite pas à y aller franco tant il a trouvé que c'était une catastrophe absolue, le tout couronné par un Louis Garrel et une Isabelle Huppert plus risibles que jamais : "C'est une purge, une daube, une croûte. Disons les choses telles qu'elles sont puisqu'on est dans le domaine de la peinture ! Bien qu'il fasse des efforts de sensualité, il faut admettre qu'il y a plus de recherche, d'inventivité, de sensualité, de subversion dans les tableaux de Caravage que dans ce film raconté à coups de flashbacks.

Quant à Louis Garrel, il prend l'air très très intéressé, il n'a pas grand chose à faire, c'est catastrophique… Hormis peut-être une scène que je sauverais (avec la plus grande ironie) parce qu'elle m'a tellement fait rire (allez-y rien que pour cela), dans le dernier quart d'heure, Isabelle Huppert fait un rêve érotique et onaniste avec le Caravage, qui n'était pas fait pour les femmes. Là, je dois avouer que voir Isabelle Huppert en train de se toucher sous les draps en rêvant à un amant qu'elle n'a pas eu, ça m'a fait mourir de rire. Elle fait très très bien son boulot de comédienne, mais je me suis demandé quel est le réalisateur capable de tourner une telle scène qui est une horreur absolue. On dirait une espèce de téléfilm érotique de M6. Là on a touché le fond".

Pierre Murat en est ressorti épouvanté

A Télérama aussi, on pointe du doigt un grand raté de ce début d'année… Aussi bien dans la construction du film que dans l'interprétation de Louis Garrel et d'Isabelle Huppert. Pour Pierre Murat, "c'est une croûte absolue, un film d'un académisme total, qui voudrait évoquer un peu Fellini mais sans aucune folie. Je ne savais pas qu'on pouvait encore tourner des biographies comme ça ! La preuve que si… Et c'est épouvantable.

Louis Garrel est tout simplement inénarrable et signe un de ses rôles les plus risibles. Isabelle Huppert, si elle est quelquefois très bonne, là elle ne l'est pas. J'ai pensé au film de Derek Jarman (1995) qui avait fait un Caravage très bien, dont la thèse était que Caravage était gay et uniquement gay, mais au moins il y avait quelque chose qui échappait à l'académisme dont l'actuel film n'échappe absolument pas".

Pour Sophie Avon, c'est raté…

Pour la journaliste ciné de Sud-Ouest, le biopic de Michele Placido manque cruellement de dramaturgie pour fonctionner : "L'enquête est une très fausse bonne idée car elle implique des allers-retours insupportables, qui font que le film répète constamment la même chose, à savoir que le Caravage s'inspirait de la misère, de la saleté et de la crasse autour de lui pour avoir des modèles. C'est très redondant.

Une autre très mauvaise idée, c'est ce personnage fictif interprété par Louis Garrel, qui ne cesse de commenter l'œuvre. On a le sentiment que Michele Placido n'a pas réussi à trouver une vraie dramaturgie pour parler du film sans tourner autour d'un blabla constant. Ces personnages parlent, parlent encore, et il ne suffit pas de filmer la crasse pour montrer le génie de Caravage".

Plus charitable, Michel Ciment n'a pas été plus optimiste

Pourtant, de manière générale, le critique de Télérama adore les biopics, mais pas celui-là… Le seul à sauver, c'est le personnage joué par Louis Garrel : "J'apprends beaucoup de choses, mais là ce n'est pas du tout un film de grande envergure.

Je sauverais tout de même le personnage de Louis Garrel, qui est le seul personnage fictif qui n'existe pas dans la réalité, mais que je trouve ici vraiment intéressant. Mais en dehors de cela, on peut considérer ce film comme tous ceux qui aiment procéder à une réhabilitation de série B italienne des années 1960. On peut dire que ce film dans 30 ans va être culte, mais en tout cas pas pour moi…"

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Caravage" de Michèle Placido 5 min Radio France

