Le casse-tête des balises GPS comme le AirTag d'Apple pour les compagnies aériennes

Ce sont des petits objets de plus en plus utilisés par les voyageurs et voyageuses qui veulent garder un oeil sur leur valise : le AirTag d’Apple, une petite balise qui permet de suivre, sur son téléphone, l’emplacement de l’objet sur lequel elle est accrochée. Si de nombreux traqueurs GPS similaires existent sur le marché depuis des années, le modèle d’Apple a encore plus démocratisé son utilisation.

Ainsi, depuis quelques mois, les témoignages de passagers qui ont eu recours à ce type de matériel se multiplient. Grace à ces dispositifs, des passagers ont réussi à retrouver seuls leurs bagages perdus, ou ont même pu signaler à l’équipage de leur vol qu’un bagage censé être en soute avait été oublié sur le tarmac. En septembre, deux Françaises ont découvert, en suivant leurs bagages perdus grâce à ces balises, un trafic de bagages volés . Le New York Times racontait aussi, fin août, l'histoire d'un employé d'aéroport arrêté pour vol de bagages grâce à la présence d'un AirTag dans une valise.

"Classés comme objets dangereux"

Mais ces appareils électriques cachés dans les valises posent-ils des problèmes de sécurité ? Certaines compagnies commencent à se saisir de la question. Samedi, répondant à un utilisateur de Twitter qui l’interpellait sur une rumeur selon laquelle les AirTags seraient interdits dans les bagages en soute pour les vols Lufthansa, la compagnie a confirmé : "Bonjour, Lufthansa interdit les AirTags activés dans les bagages, étant donné qu’ils sont classés comme objets dangereux, et qu’ils doivent être éteints".

Cette annonce a fait vivement réagir sur Twitter : "Est-ce que c’est dangereux, ou est-ce que la Lufthansa essaie de se dégager de l’embarras dans laquelle elle est avec les bagages perdus ?" réagit @radiantnavin sur Twitter. "Peut-être que la Lufthansa n'aime pas que les passagers surveillent ses pertes de bagages", note un autre utilisateur.

Mais contactée plus tard par un magazine spécialisé dans l'aviation civile, Airways Magazine, la compagnie a rétropédalé, affirmant que "les AirTags ne sont pas interdits et qu'il n'y a pas de directives ou de règles allant en ce sens", mais qu'en revanche "il y a un règlement de l'ICAO sur ce type d'appareils, mais qui n'a rien à voir avec la Lufthansa ou avec quelque autre compagnie que ce soit".

Un appareil sans batterie

En d’autres termes, la compagnie se défausse sur les directives de l'ICAO, c'est-à-dire de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui dépend de l'Onu. Celle-ci interdit bien que des appareils appareils munis d'une batterie, comme les ordinateurs portables ou les tablettes, soient allumés dans les bagages en soute.

Or, comme le note le site Frandroid , les AirTags n’utilisent pas de batterie au lithium-ion, comme la plupart des autres produits électroniques, mais une pile ronde, non-rechargeable, qui est le même type de pile que dans les montres. Et il en est de même pour la plupart des traqueurs d’objets (comme le Tile, le Galaxy SmartTag ou le Chipolo). Ce qui ne serait donc pas suffisant pour une interdiction dans les termes actuels de l'ICAO.

C’est donc la fonction de transmission Bluetooth qui pourrait poser problème, mais selon plusieurs observateurs, celle-ci n’est pas suffisamment puissante pour créer des interférences. Ainsi de nombreuses compagnies et institutions ont tranché en faveur de ces appareils : depuis 2013 par exemple, la FAA, équivalent américain de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), a autorisé l'usage d'appareils qui émettent de faibles ondes bluetooth , comme les casques sans fil.

Interrogée par le site iGeneration , la compagnie Air France a également déclaré qu'elle n'interdisait pas les AirTags dans les soutes de ses avions.