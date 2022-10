Le changement climatique a rendu la sécheresse estivale 20 fois plus probable, selon des scientifiques

660.000 hectares brûlés en Europe, des restrictions d'eau dans tous les départements français, des fleuves asséchés... l'été 2022 a été celui de tous les records. Cette sécheresse historique porte bien la marque du réchauffement climatique, confirme ce jeudi une étude du World Weather Attribution (WWA), qui s'est penché sur les zones non tropicales de l'hémisphère nord. "L'étude estime que le réchauffement climatique lié aux activités humaines multiplie par 20 le risque d'assécher les sols" dans cette zone, indique le communiqué de presse du WWA.

Ce réseau international de scientifiques travaille sur les liens entre le réchauffement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les tempêtes, les inondations, les vagues de chaleur ou les sécheresses. Et cette science de l'attribution est de plus en plus précise.

Publicité

Des sécheresses 20 fois plus fréquentes que s'il n'y avait pas de réchauffement climatique

Pour mener leur étude, les scientifiques ont analysé des données météorologiques et des simulations, et ont comparé le climat d'aujourd'hui, après 1,2°C de réchauffement, au climat du passé, à la fin du XIXème siècle. Concernant l'Europe centrale et occidentale, le réchauffement climatique rend 3 à 4 fois plus probable l'asséchement des sols à un mètre de profondeur, indicateur important pour les récoltes, puisque c'est à ce niveau que se développent les racines des plantations.

Les scientifiques ont estimé qu'avec les conditions climatiques actuelles, une sécheresse comme cet été est attendue tous les 20 ans dans l'hémisphère nord, soit 20 fois plus souvent qu'en l'absence de réchauffement climatique.

Davantage que le manque de précipitations, ce sont les températures qui ont provoqué cette sécheresse, d'après les scientifiques. En effet, l'Europe a connu l'été le plus chaud jamais enregistré d'après Corpernicus, le service européen sur le changement climatique. Ces fortes chaleurs ont accéléré l'évaporation de l'eau présente dans le sol et les plantes.

Le texte indique également que les épisode de sécheresse vont continuer à s'intensifier avec le réchauffement climatique. Les auteurs de l'étude mettent donc en garde : "Nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles si nous voulons stabiliser les conditions climatiques et éviter que ces épisodes de sécheresse ne s'aggravent encore", avertit Sonia Seneviratne, professeure à Zurich.