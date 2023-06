Le chanteur Claude Barzotti, auteur du "Rital", est mort

Il était l'interprète de plusieurs tubes des années 80 : "Madame", "Je ne t'écrirai plus" sont des slows qui ont accompagné de nombreuses soirées de l'époque. Le chanteur Claude Barzotti est mort à l'âge de 69 ans, a annoncé ce samedi son manager. "Il est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles", en Belgique, entre Bruxelles et Charleroi. Il était atteint d'un cancer.

Né près de Charleroi en juillet 1953, Claude Barzotti était le fils d'un mineur italien. C'est d'ailleurs en Italie qu'il passe les 18 premières années de sa vie, sur la côte adriatique, avant de rentrer en Belgique.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ces origines, il les a chantées dans ce qui a été le plus grand tube commercial de sa carrière, "Le Rital", en 1983 : s'il avait commencé à chanter dans les années 70 (il avait notamment enregistré une première version de "Madame" en 1975), ce n'est qu'au tournant de la décennie 80 qu'il avait connu le succès. Il avait vend 300 000 exemplaires du 45 tours, et l'album se vend à plus d'un million d'exemplaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Retour au milieu des années 2000

Une période de succès assez conscrite à cette décennie : son dernier succès commercial, "Aime moi", date de 1991. En 1999, il tente de lancer une comédie musicale sur basée sur la vie de son père, sans y parvenir – mais quelques années plus tard un titre non officiellement publié, nommé "La France aux Français", est sorti du contexte de la comédie musicale et fait polémique.

S'il avait gardé une présence médiatique en Belgique, devenant notamment jury d'un télé-crochet, il a fallu attendre le succès de la tournée "Age tendre et tête de bois" à partir de 2008 pour le voir revenir sur des grandes scènes en France. Au même moment, deux de ses chansons ont été utilisées à succès dans le film "Camping".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac", a ajouté son manager. En novembre 2020, il avait annoncé la fin de sa carrière, en raison de problèmes de santé.