Le chanteur de Rammstein accusé d'agressions sexuelles : l'Allemagne veut davantage protéger les spectatrices

C'est une affaire d'accusations d'agressions sexuelles qui secoue la scène musicale allemande : le chanteur du groupe de metal Rammstein, Till Lindemann, est accusé d'avoir mis en place un système de prédation sexuelle pour agresser plusieurs femmes. Un premier témoignage fin mai, celui d'une Irlandaise de 24 ans, a été par la suite corroboré par d'autres femmes racontant des scénarios similaires.

Selon les accusations, les fans de Rammstein ont été invitées à rejoindre les membres du groupe en coulisses pour des fêtes, des "aftershow party", après avoir été repérées depuis la scène par le chanteur, parfois même photographiées ou filmées pour que celui-ci puisse faire son choix parmi les premiers rangs. Elles auraient ensuite été invitées à boire et droguées, avant que le chanteur, âgé de 60 ans, les agresse.

Pas de premier rang pour les prochains concerts

Des accusations prises très au sérieux par le gouvernement allemand : mardi, la ministre allemande de la Famille, Lisa Paus, a proposé la mise en place de zones de protection pour les femmes dans les concerts, ainsi que des équipes capables d'intervenir en cas d'agression sexuelle pendant le concert ou en marge. "Les jeunes en particulier doivent être mieux protégés", a-t-elle déclaré, appelant à discuter "rapidement et concrètement" de mesures de protection.

Des mesures rapides et concrètes, il pourrait y en avoir dès ce mercredi : le groupe doit jouer quatre soirs au stade de Munich. "L'organisateur du concert nous a informés hier qu'il n'y aura ni "row zero" ni "aftershow party" ici chez nous", a indiqué un porte-parole du stade. C'est en effet dans cette zone toute proche de la scène, le "row zero" ("rangée zéro" en français) que le chanteur repérait ses proies si l'on en croit les accusations.

La scène du concert en construction dans le stade de Munich, en Allemagne © AFP - SVEN HOPPE / DPA

Une assistante du groupe renvoyée

En parallèle, le journal allemand Die Welt affirme que l'une des assistantes du groupe, Alena Makeeva, a été renvoyée. Selon plusieurs témoignages, c'est elle qui allait à la rencontre des spectatrices pour les inviter en soirée après le spectacle, derrière la scène – une fois sur place, leur téléphone portable était confisqué par les agents de sécurité.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le groupe a démenti les accusations mais affirme "les prendre très aux sérieux" : "Il est important pour nous que les fans se sentent à l'aise et en sécurité lors de nos concerts, devant et derrière la scène", mentionne le post.

En France, Rammstein doit jouer au Stade de France le 22 juillet prochain, et on ne sait pas encore si des mesures similaires seront prises. Le groupe, déjà souvent critiqué pour ses chansons et clips provocants, accusés de flirter avec l'idéologie nazie - ce qu'ils ont toujours nié - pourrait voir ici "la fin du show", si l'on en croit le Süddeutsche Zeitung, l'un des journaux à l'origine des révélations.