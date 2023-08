Le chanteur Sixto Rodriguez, consacré par le film "Searching for Sugar Man", est mort

Sa discographie se résume à deux albums, enregistrés en 1970 et 1971, et quelques 45 tours. Pourtant, il est considéré comme un artiste iconique de la folk et du rock américain : Sixto Rodriguez est mort, ce 8 août, à l'âge de 81 ans, annonce son site officiel ce mercredi. Né en 1942 à Detroit, dans le Michigan, il a vécu la majeure partie de sa vie dans l'anonymat, ignorant le succès de ses titres à l'autre bout du monde. C'est le film "Searching for Sugar Man", en 2012, qui avait marqué sa vraie rencontre avec le public et une deuxième naissance artistique.

A la fin des années 60, il se lance dans une carrière de chanteur de blues et de folk. Son premier 45 tours, "I'll Slip Away", sort en 1967. Mais les deux albums studio qu'il sort, pourtant reconnus (souvent a posteriori) pour leur qualité, sont des échecs commerciaux. En 1972, Sixto Rodriguez voit son contrat avec sa maison de disques rompu, et retourne à l'anonymat, enchaînant les métiers, notamment dans le bâtiment. Il tente un retour au début des années 80 avec une tournée en Australie, mais disparaît à nouveau ensuite.

Une notoriété à son insu en Afrique du Sud

C'est surtout en Afrique du Sud que se joue le sort hors du commun de Sixto Rodriguez. L'album Cold Fact, rapporté des États-Unis, copié, piraté et convertie sur cassette audio, devient un succès immense dans l'Afrique du Sud encore marquée par l'Apartheid. Les chansons, interdites officiellement par le régime en raison de ses paroles engagées, deviennent des hymnes officieux de la lutte anti-apartheid, diffusées notamment sur des radios pirates.

Ainsi, "The Anti-Esablishment Blues" touche les jeunes Sud-Africains engagés. Ses disques deviennent disque d'or ou de platine sans que l'artiste n'en sache rien, ni ne touche le moindre revenu en droits d'auteur, puisque ses chansons provenaient d'un enregistrement pirate. Surtout, en Afrique du Sud, la légende qui va avec ces disques raconte que l'artiste est mort (ou, au mieux, interné en hôpital psychiatrique).

"Searching for Sugar Man" pour le révéler au grand public

C'est en 1996 que la fille de Sixto Rodriguez découvre, sur Internet, la popularité du chanteur en Afrique du Sud, grâce au site créé en son honneur par un disquaire, Stephen Segerman. Il s'y rend alors pour une tournée en 1998, puis à plusieurs reprises dans les années 2000, à mesure que sa popularité dans le reste du monde s'accroît. Ses titres, et surtout la chanson "Sugar Man", sont repris, samplés, utilisés dans des films.

Mais c'est en 2012 que tout bascule une nouvelle fois : le documentariste suédois Malik Bendjelloul réalise "Searching for Sugar Man", un film qui retrace ce destin hors du commun et suit ses admirateurs, dont le disquaires Stephen Segerman, celui grâce à qui Rodriguez a pris conscience de sa popularité. Le film rafle des prix dans de nombreux festivals, dont celui, très prisé, de Sundance... et empoche surtout l'Oscar 2013 du meilleur film documentaire.

Retours sur scène décevants

Le documentaire pointe les projecteurs sur le chanteur, qui se retrouve alors sur les plateaux télé et dans la presse rock. Il enchaîne les dates de concert partout dans le monde... quitte à décevoir : quand il donne une série de concerts au Zénith de Paris en 2013, la critique est désastreuse. "Les réactions oscillaient entre la pitié et le sentiment d'avoir été un peu floués", raconte alors Télérama . Le site Rue89 dit même croire, après ces concerts, à la théorie du complot selon laquelle le chanteur serait un personnage créé de toutes pièces.

Même s'il affirmait avoir écrit une trentaine de nouvelles chansons, Sixto Rodriguez n'a jamais sorti de nouvel album après les deux du début des années 70, et aucun album live après 1998. Ainsi, avec ces rares traces de son existence musicale, Sixto Rodriguez contribue à écrire une légende du rock, la sienne.