"Le chaos total" : les habitants décrivent la situation catastrophique au Maroc après le violent séisme

Plus de 600 personnes ont été tuées dans un violent séisme au Maroc. La secousse tellurique de magnitude 6,8 a été enregistrée à 23H11 heure locale (22H11 GMT) vendredi soir, selon l'Institut de géophysique américain (USGS). Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a précisé de son côté que l'épicentre du séisme se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers. Le séisme a fait 632 morts et 329 blessés, dont 51 dans un état grave, selon le ministère de l'Intérieur.

"On a eu très peur"

"J'étais dans mon lit en train de regarder mon téléphone et ça a tremblé, tremblé, tremblé. Je suis tombé de mon lit. J'ai eu peur", raconte à France Inter Mickaël, un expatrié français à Marrakech. "J'ai pris ma voiture, je suis allé sur la place Jemaa-el-Fna et là : le chaos total. Les gens courraient partout." Il décrit des minarets "tombés", des "maisons écroulées", des "gravats partout".

"On était en train de dîner, les enfants jouaient sur le téléphone puis tout d'un coup, il y a eu la secousse. Tout le monde est sorti, en sandales, en sous-vêtements. On a eu très peur", témoigne un habitant interviewé par notre correspondant sur place, Seddik Khalfi. Dans sa cuisine, une partie du plafond s'est effondré. "J'ai dormi sur le trottoir. Il y a beaucoup de dégâts dans mon quartier mais heureusement aucun de mes voisins n'est porté disparu."